Russischer Konzern soll im Streit um Ostsee-Pipeline 6,45 Milliarden Euro zahlen

Milliarden-Bußgeld gegen Gazprom in Polen wegen Nord Stream 2 verhängt

Warschau (AFP) - Die polnische Wettbewerbsbehörde hat ein Milliarden-Bußgeld gegen den russischen Energiekonzern Gazprom wegen der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verhängt. Gazprom solle eine Rekordstrafe in Höhe von 29 Milliarden Zloty (umgerechnet rund 6,45 Milliarden Euro) zahlen, teilte die polnische Behörde für Wettbewerb und Verbraucherschutz (Uokik) am Mittwoch mit. Fünf weitere an dem Pipeline-Projekt beteiligte Firmen sollen zudem 52 Millionen Euro zahlen - darunter auch die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall.

Rohre für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 © AFP

Nord Stream 2 soll russisches Gas direkt nach Deutschland liefern. Derzeit ruht der Bau der 1230 Kilometer langen Gasleitung, weil die USA mit Sanktionen gegen die beteiligten Unternehmen gedroht haben. Polen war als traditionelles Transitland für russisches Gas von Anfang an gegen die neue Pipeline.