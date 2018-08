Bank muss 4,9 Milliarden Dollar wegen Fehlverhaltens vor Finanzkrise zahlen

Milliarden-Vergleich in den USA mit britischer Großbank RBS besiegelt

New York (AFP) - Das US-Justizministerium hat einen Vergleich in Milliardenhöhe mit der britischen Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) bestätigt. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, muss die RBS wegen des Verkaufs hochriskanter hypothekenbesicherter Wertpapiere vor der Finanzkrise von 2008 eine Zahlung von 4,9 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) leisten.

US-Justiz bestätigt Vergleich mit RBS © AFP

Der endgültige Vergleich war erwartet worden, nachdem RBS im Mai eine vorläufige Einigung mit dem US-Justizministerium bekannt gegeben hatte. Wegen Fehlverhaltens vor der Finanzkrise waren bereits mehrere Großbanken mit Strafzahlungen belegt worden.