Mindestens 19 Tote bei Explosion durch schweren Autounfall in Kairo

Kairo (AFP) - In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind bei einem Autounfall mindestens 19 Menschen gestorben. Ein Autofahrer sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit in drei andere Fahrzeuge gekracht, was zu einer massiven Explosion geführt habe, sagte ein Sprecher des ägyptischen Gesundheitsministeriums am Montagmorgen während einer Pressekonferenz. 30 weitere Menschen wurden demnach verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.

A picture taken early morning on August 5, 2019 shows people surrounding a burned car after an accident that caused an explosion and killed 19 people in downtown Cairo The accident was caused by a speeding car heading in opposite direction and colliding with three other cars which caused the explosion, health ministry said in a brief note on their Facebook page. The incident resulted in 16 dead and 21 injured so far.