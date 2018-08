Auswärtiges Amt richtet nach Unglück in Italien Krisenstab ein

Mindestens 30 Tote sowie Schwerverletzte bei Brückeneinsturz in Genua

Genua (AFP) - Bei dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua sind am Dienstag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe "30 bestätigte Tote und viele Schwerverletzte", sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini. Mehrere Lastwagen und Autos waren etwa 45 Meter in die Tiefe gestürzt und teils unter Betontrümmern begraben worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar, vorab hatte es für die norditalienische Region eine Unwetterwarnung gegeben. Das Auswärtige Amt richtete vor Ort einen Krisenstab ein.

Ein großes Teilstück der Morandi-Brücke stürzte ein © AFP

Salvini sagte bei einer Pressekonferenz im sizilianischen Catania, nach dem Einsturz der vierspurigen Morandi-Brücke im Westen von Genua seien die Einsatzkräfte "noch dabei zu graben und Leben zu retten". Verletzte auf Tragen wurden von Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach von einer "gewaltigen Tragödie". Laut Unicef war mindestens ein Kind unter den Todesopfern.

Die Ursache des Brückeneinsturzes war zunächst unklar. Der Betreiber teilte auf seiner Website mit, auf der Brücke habe es Instandhaltungsarbeiten gegeben. Dazu sei ein Kran zu der Baustelle gebracht worden. Die Wetterbehörde in der Region Ligurien, zu der Genua gehört, hatte für Dienstagmorgen eine Sturmwarnung herausgegeben.

Salvini reagierte betroffen und erbost auf das Unglück in der nordwestitalienischen Hafenstadt. Er selbst sei "hunderte Male" über die Morandi-Brücke gefahren, sagte der Innenminister. Nach ihrem Einsturz werde er "alles dafür tun, um die Namen der Verantwortlichen in der Vergangenheit und Gegenwart zu bekommen". Es sei "nicht akzeptabel, auf diese Weise in Italien zu sterben".

Am Unglücksort bot sich ein Bild der Verwüstung: In der zur A10 gehörenden Morandi-Brücke klaffte eine riesige Lücke von dutzenden Metern. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Trümmer auf Bahngleise gestürzt. Unter der Brücke liegt ein Industrie- und Gewerbegebiet.

Das Unglück löste einen Großeinsatz aus. Rettungskräfte suchten mit Spürhunden nach weiteren Opfern. Auf Bildern waren von tonnenschweren Trümmern zerquetschte Fahrzeuge zu sehen.

Das Auswärtige Amt teilte via Twitter mit, das deutsche Generalkonsulat in Mailand habe einen Krisenstab eingerichtet, der Honorarkonsul sei vor Ort. "Derzeit gibt es keine Erkenntnisse über deutsche Opfer", hieß es weiter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. Den Einsatzkräften in Genua wünschte er "Kraft für die Bewältigung ihrer Aufgaben", wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach "den Menschen in Genua und in Italien" ebenfalls ihre Anteilnahme aus. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb bei Twitter von "schockierenden Bildern aus Genua".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte, Frankreich stehe "an der Seite Italiens" und halte "sich bereit, jede notwendige Hilfe zu leisten". EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drückte dem "italienischen Volk" ebenfalls sein Mitgefühl aus.

Salvini kündigte derweil indirekt an, dass die Regierung sich nach dem tragischen Unglück in Genua auch durch Stabilitäts- und Schuldenregeln der EU nicht von massiven Investitionen in Italiens Infrastruktur abbringen lassen werde. Er wolle "die Sicherheit der Italiener an die erste Stelle und zuvorderst stellen", sagte der Chef der eurokritischen Partei Lega.

Italiens Infrastruktur ist nach jahrelanger Wirtschaftskrise stellenweise stark sanierungsbedürftig. Im März vergangenen Jahres starb ein Paar, als bei Ancona an der Adriaküste eine Autobahnbrücke auf ihr Auto stürzte. Im Oktober 2016 wurde ein Rentner in seinem Auto auf einer Schnellstraße zwischen Mailand und Lecco von Brückenteilen tödlich getroffen.

Das Polcevera-Viadukt in Genua, das umgangssprachlich nach seinem Planer Riccardo Morandi benannt ist, ist eine innerstädtische Autobahnbrücke mit einer Gesamtlänge von 1182 Metern. Die Schrägseilbrücke im Westen der Stadt wurde 1967 fertiggestellt. Sie bildet den Beginn der A10 von Genua nach Ventimiglia entlang der italienischen Riviera bis zur französischen Grenze.