Taliban offenbar vorerst aus östlicher Provinzhauptstadt Ghasni vertrieben

Mindestens 37 Tote bei Selbstmordanschlag in Schiitenviertel von Kabul

Ghazni (AFP) - Ein Selbstmordanschlag in Kabul mit Dutzenden Toten hat am Mittwoch die unsichere Lage in Afghanistan erneut deutlich gemacht. Ein Attentäter riss nach Polizeiangaben in einem Bildungszentrum in einem Schiitenviertel der afghanischen Hauptstadt mindestens 37 Menschen mit in den Tod. Das afghanische Militär vertrieb unterdessen die islamistischen Taliban offenbar vorerst aus der ostafghanischen Provinzhauptstadt Ghasni - fast eine Woche nach dem Beginn der dortigen Gefechte.

Helfer bringen Anschlagsopfer in Kabul in die Klinik © AFP

Der Sprengstoffanschlag in Kabul ereignete sich in einem Bildungszentrum im Westen der Hauptstadt, das auf Aufnahmeprüfungen für die Universität vorbereitet. Bei den Todesopfern und den mehr als 40 Verletzten handelt es sich mehrheitlich um Studenten, wie Polizeisprecher Haschmat Staniksai mitteilt. Die Zahl der Opfer werde möglicherweise weiter steigen.

Zunächst war nicht bekannt, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Attentats in dem Zentrum aufhielten. Ein Augenzeuge namens Assadullah sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe den blutüberströmten Körper seines 17-jährigen Bruders aus dem brennenden Klassenraum gezogen. "Er war fit und voller Energie, Klassenbester", sagte er. "Jetzt weiß ich nicht, ob er überlebt", fügte er schluchzend hinzu.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In der Vergangenheit wurden in Kabul und anderen Teilen Afghanistans wiederholt Anschläge gegen Schiiten verübt. Anfang des Monats waren bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee im Osten des Landes 35 Menschen getötet und fast hundert weitere verletzt worden.

Von den zahlreichen tödlichen Anschlägen der vergangenen Monate besonders in städtischen Regionen wurden viele der sunnitischen Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zugeschrieben. Die IS-Miliz sieht Schiiten als Ketzer an. In Afghanistan verüben zudem die Taliban immer wieder Anschläge.

Das Auswärtige Amt verurteilte den Anschlag in Kabul "auf das Schärfste". Deutschland stehe "in dieser schweren Stunde an der Seite Afghanistans".

Bewohner von Ghasni wagten sich unterdessen auf die Straßen, während Sicherheitskräfte patrouillierten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zwar waren im Stadtzentrum keine Taliban mehr in Sicht, in mindestens einem Dorf am Stadtrand hielten sich jedoch noch Taliban auf.

"Die Kämpfe waren schlimm. Zwei Tage lang hatten wir kein Wasser und kein Essen", erzählte Hassan Safari. Seine Kinder hätten jedes Mal geweint, wenn sie draußen die Schüsse der Taliban gehört hätten, sagte er. Einige Bewohner berichteten, sie hätten sich in ihren Kellern versteckt.

Die UNO teilte unterdessen mit, zwischen 110 und 150 Zivilisten könnten getötet worden sein. Auch mindestens hundert Sicherheitskräfte wurden nach Regierungsangaben getötet.

Die Taliban hatten am Donnerstag der vergangenen Woche einen großangelegten Angriff auf Ghasni in der gleichnamigen Provinz im Südosten des Landes gestartet. In Afghanistan stationierte US-Truppen hatten das afghanische Militär aus der Luft unterstützt. Der Angriff auf Ghasni war die größte militärische Aktion der Taliban seit einer vorübergehenden kurzen Waffenruhe im Juni.