Hunderte Verletzte - Tausende Gebäude beschädigt

Mindestens 82 Tote bei Erdbeben auf indonesischer Ferieninsel Lombok

Mataram (AFP) - Die Zahl der Toten bei dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok ist auf mindestens 82 gestiegen. Hunderte Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher des Katastrophenschutzes, Sutopo Purwo Nugroho, am Montag. Tausende Gebäude wurden bei dem Beben beschädigt. Die Stärke des Erdstoßes wurde von 7,0 auf 6,9 korrigiert.

Schäden nach schwerem Erdbeben auf Lombok © AFP

Das Beben hatte die Ferieninsel am Sonntagabend erschüttert. Zunächst wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben, die aber nach kurzer Zeit wieder aufgehoben wurde.

Unter Einwohnern und Touristen brach Panik aus, viele rannten auf die Straße, wo sie die Nacht verbrachten. Es gab heftige Nachbeben, darunter einen Erdstoß der Stärke 5,3. Vielerorts fiel der Strom aus, Teile Lomboks waren auch am Montag weiter ohne Strom.

Die meisten Opfer gab es den Behördenangaben zufolge im Norden und Osten der Insel und damit nicht in den Haupttouristenorten im Süden und Westen.

Die Rettungskräfte suchten nach Angaben des Katastrophenschutzes weiter nach möglichen Opfern und brachten Menschen in Sicherheit. Es sei davon auszugehen, dass die Opferzahl steige, sagte Sprecher Nugroho.

Der Chef des Bezirks North Lombok, Najmul Akhyar, sagte dem Sender Metro TV, es seien schätzungsweise 80 Prozent der Region durch das Erdbeben beschädigt. "Wir brauchen schweres Gerät, weil einige Moscheen eingestürzt sind und wir noch Gläubige darin vermuten", sagte er.

Hunderte Verletzte wurden vor beschädigten Krankenhäusern im Freien im Hauptort Mataram und in anderen schwer getroffenen Gebieten behandelt. Patienten waren in notdürftig errichteten Krankenstationen in Zelten zu sehen.

Das Beben war auch auf der Nachbarinsel Bali zu spüren. Am dortigen internationalen Flughafen wurde nach Behördenangaben das Terminal beschädigt, die Start- und Landebahn blieb demnach aber ohne Schäden. Der Betrieb laufe wieder normal, hieß es.

Der größte Flughafen Lomboks blieb von dem Beben unbeschadet, allerdings wurden Passagiere zwischenzeitlich kurz aus dem Hauptterminal in Sicherheit gebracht.

Singapurs Innenminister K. Shanmugam, der sich während des Erdbebens zu einer Sicherheitskonferenz auf Lombok aufhielt, beschrieb bei Facebook, wie er das Beben in seinem Hotelzimmer im zehnten Stock erlebte: "Risse in den Wänden, es war ziemlich unmöglich, aufrecht zu stehen."

Erst vor einer Woche waren bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 auf Lombok 17 Menschen getötet worden. Mehr als 500 Wanderer mussten von einem aktiven Vulkan gerettet werden, wo sie nach dem Erdbeben zunächst festgesessen hatten. Unter den betroffenen Touristen waren auch Deutsche.