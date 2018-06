Mutmaßlicher Täter festgenommen - Motiv unklar

Mindestens fünf Tote bei Angriff in Zeitungsredaktion in den USA

Annapolis (AFP) - In einer Zeitungsredaktion in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland hat ein Mann das Feuer eröffnet und mindestens fünf Menschen getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Polizeisprecher Ryan Frashure am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter, ein erwachsener Mann mit einem Gewehr, sei festgenommen worden. Er werde von der Polizei verhört. Laut dem Sender CBS handelte es sich um einen etwa 20-Jährigen.

Polizeiabsperrung vor dem Tatort © AFP

Der Angriff ereignete sich um 14.40 Uhr Ortszeit (20.40 Uhr MESZ) in der Redaktion der Zeitung "Capital Gazette". Ein Mitarbeiter der Zeitung, der während des Vorfalls anwesend war, berichtete von mehreren Toten. Reporter Phil Davis schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, ein "Bewaffneter" habe "durch die Glastür ins Büro geschossen und das Feuer auf mehrere Mitarbeiter eröffnet".

"Es gibt nichts Beängstigenders als zu hören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während man unter seinem Tisch hockt und hört, wie der Schütze neu lädt", schrieb Davis.

Die Zeitungsredaktion befindet sich in einem vierstöckigen Bürogebäude in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, unweit der US-Hauptstadt Washington. 170 Menschen seien aus dem Gebäude, in dem sich mehrere Unternehmen befinden, in Sicherheit gebracht worden, sagte der Interims-Chef der Polizei des Bezirks Anne Arundel, Bill Krampf.

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA wieder zahlreiche tödliche Schießereien mit hohen Opferzahlen gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. US-Präsident Donald Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA, die Einschränkungen ablehnt.

Am Donnerstag schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter wie bei den Vorfällen zuvor, seine "Gedanken und Gebete" seien bei den Opfern und ihren Familien. Er dankte zudem allen Helfern.

Ob es sich um einen gezielten Angriff gegen Journalisten handelte, war zunächst unklar. Trump teilt immer wieder hart gegen die sogenannten "Fake News"-Medien aus, die seiner Ansicht nach falsch über ihn und seine Politik berichten.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigte sich "zutiefst schockiert" über den Vorfall. "Das ist eine neue Tragödie für den Journalismus, Opfer einer zunehmenden Gewalt gegen Journalisten auch in Demokratien", erklärte Generalsekretär Christophe Deloire.