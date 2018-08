Zahlreiche Häuser eingestürzt - Viele Verletzte

Mindestens fünf Tote bei erneuten Erdbeben in Indonesien

Mataram (AFP) - Bei den neuerlichen Erdbeben in Indonesien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde auf der Ferieninsel Lombok, Agung Pramuja, am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte, starben zwei Menschen im Osten von Lombok und drei auf der Nachbarinsel Sumbawa. Viele weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Beschädigtes Haus nach dem Beben vom 5. August © AFP

Die Region war am Sonntag von zahlreichen Erdstößen erschüttert worden, darunter zwei schwere Beben: Gegen Mittag hatte es laut der US-Erdbebenwarte (USGS) einen Erdstoß der Stärke 6,3 gegeben, rund zwölf Stunden später ein Beben der Stärke 6,9. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, gab die Stärke des zweiten Bebens mit 7 an. Zudem gab es der USGS zufolge mindestens fünf heftige Nachbeben.

Zahlreiche Häuser seien durch das Beben am Abend eingestürzt, in vielen Teilen Lomboks sei der Strom ausgefallen, sagte Nugroho. Er stellte zudem ein Video ins Internet, in dem ein großes Feuer zu sehen war, das in einem Dorf auf Sumbawa ausgebrochen war. Pramuja zufolge stürzten auch mehrere Bauten am Fuße des Bergs Rinjani ein, die bereits durch die früheren Beben beschädigt gewesen seien. Im Rinjani-Nationalpark, der seit einem Erdbeben Ende Juli geschlossen ist, gab es Erdrutsche.

Patienten aus einem Krankenhaus auf Sumbawa mussten wegen der Schäden am Sonntag in Sicherheit gebracht werden. Auf Lombok mussten ein Dutzend ausländische Gäste aus einem Hotel gebracht werden. Sie wurden nach Angaben von Hotelmitarbeitern gebeten, die Nacht auf dem Parkplatz zu verbringen.

Auch auf der benachbarten Ferieninsel Bali waren die Beben am Sonntag zu spüren. Berichte über dortige Schäden lagen zunächst aber nicht vor.

Lombok war zuletzt von zahlreichen Erdbeben erschüttert worden. Am 5. August waren auf der Insel bei einem Beben der Stärke 6,9 mehr als 480 Menschen getötet und tausende weitere verletzt worden. Zehntausende Häuser, Moscheen und Geschäfte wurden beschädigt, mehr als 350.000 Menschen wurden obdachlos. Eine Woche zuvor waren bei einem Erdbeben bereits 17 Menschen ums Leben gekommen.

Das aus zahlreichen Inseln bestehende Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort besonders häufig.