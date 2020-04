Minister aus 30 Staaten zu Online-Klimadialog erwartet

Berlin (AFP) - Minister aus rund 30 Staaten werden am Montag (10.30 Uhr) zu Online-Beratungen im Rahmen des internationalen Petersberger Klimadialogs erwartet. Die Konferenz, die normalerweise in Berlin stattfindet, soll auch in der Corona-Krise den Klimaschutz wieder nach vorn auf die politische Agenda bringen. Dabei geht es besonders um die im Pariser Klimaabkommen bis Ende 2020 vorgesehene Verschärfung nationaler Emissionsziele.

Klimaprotest auch zu Corona-Zeiten © AFP

Am Dienstag wollen auf dem Klimadialog Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und UN-Generalsekretär António Guterres sprechen. Verbände und Wissenschaftler, aber auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) drängten im Vorfeld darauf, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie für ein Umsteuern im Sinne von mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu nutzen.