Vermittlungsausschuss berät Mittwochabend über Grundgesetzänderung

Ministerpräsidenten bekräftigen Bedenken gegen Digitalpakt

Berlin (AFP) - Vor den Gesprächen zur Lösung des Bund-Länder-Konflikts über den Digitalpakt zeichnet sich eine harte Linie auf Seiten der Ministerpräsidenten ab. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lehnte die geplante Kofinanzierung durch die Bundesländer von mindestens 50 Prozent vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwoch klar ab. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte Bedenken gegen die Neuregelung.

Grundschüler mit Tablet © AFP

Die Länder hatten das Gesetzesvorhaben gestoppt, mit dem das bisherige Kooperationsverbot in der Bildung gelockert werden soll. Insbesondere die ärmeren Länder stören sich etwa an der in dem Gesetz enthaltenen Regelung, dass bei künftigen Investitionen die Hilfen des Bundes in jeweils mindestens gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich ergänzt werden müssen.

"Es gibt finanzschwache Länder für die es schwierig ist, einen solchen Finanzierungsanteil beizutragen", sagte Günther dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch. "Sich die Zustimmung zu einem so wichtigen Pakt damit zu erkaufen, dass die Länder sich selbst verpflichten in Zukunft deutlich mehr finanzielle Leistungen zu tätigen, das kann man schlecht verantworten."

In den Ländern gibt es zudem die Befürchtung, der Bund erhalte mit der geplanten Verfassungsänderung zuviel Einfluss auf die Bildungspolitik. "Wir wollen keine Einheitsschule aus Berlin", sagte Söder den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Daher darf es über den Digitalpakt kein Schulrecht für den Bund geben."

Schulpolitik sei Ländersache, betonte der CSU-Vorsitzende. "Alle wollen den Digitalpakt, aber es geht nicht, dass der Bund über Geld Kompetenzen an sich reißt."

Günther befürwortete die Lockerung des Kooperationsverbotes und die damit verbundene Änderung des Grundgesetzes. Schleswig-Holstein habe nichts dagegen, wenn sich der Bund im Bildungsbereich einbringe. Es könne aber nicht sein, dass die Länder bei anderen Leistungen deswegen künftig mehr bezahlen müssten. "Das ist der einzige Dissens, der aus unserer Sicht besteht. Aber ich glaube, den kann man schnell und zügig lösen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Ob es in der Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwochabend zu einer Einigung kommt, war im Vorfeld nicht abzusehen. Der Deutsche Städtetag mahnte Bund und Länder zu mehr Tempo bei der Digitalisierung von Schulen. "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"In den Schulen muss digitale Bildung mit Tablets, WLAN und digitalen Lerninhalten selbstverständlich werden", fügte Dedy hinzu. "Der Digitalpakt darf nicht scheitern."