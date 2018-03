Franzose stattete unter anderem Audrey Hepburn und Jackie Kennedy aus

Modeschöpfer Hubert de Givenchy 91-jährig gestorben

Paris (AFP) - Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Der Gründer des internationalen Mode- und Kosmetikkonzerns Givenchy starb am Samstag im Alter von 91 Jahren, wie sein Lebensgefährte Philippe Venet am Montag in Paris mitteilte. Mit seiner schlichten zeitlosen Eleganz prägte Givenchy die Mode der 50er- und 60er Jahre, zu seinen Kundinnen zählten Hollywoodstar Audrey Hepburn und die ehemalige First Lady der USA, Jackie Kennedy.

Foto des Modeschöpfers aus dem Jahr 1995. © AFP

Givenchy wurde am 20. Februar 1927 als Sohn eines Unternehmers in Beauvais nördlich von Paris geboren. Nach ersten Stationen in der Modewelt unter anderem bei Jacques Fath und Elsa Schiaparelli beschloss er mit 24 Jahren, sein eigenes Modehaus zu gründen. Bereits seine erste Kollektion im Jahr 1952 wurde ein Erfolg, seine vorwiegend aus kombinierbaren Zweiteilern bestehenden Modelle ließen die Branche aufmerken.

Zu einer Legende wurde Givenchy dank seiner über 40-jährigen Freundschaft mit Audrey Hepburn. Er traf die junge Schauspielerin 1953 am Set von Billy Wilders Komödie "Sabrina" und sorgte fortan dafür, dass sie beide mit Hilfe seiner Entwürfe zu Stil-Ikonen ganzer Generationen wurden. Obwohl Coco Chanel die Erfinderin des "Kleinen Schwarzen" ist, gilt Hepburns Cocktail-Kleid in "Frühstück bei Tiffany" als das "little black dress" schlechthin.

Der Givenchy-Look prägte aber auch Jackie Kennedys Jahre im Weißen Haus. Der berühmte rote Mantel, den sie 1960 während des Wahlkampfs ihres Mannes John F. Kennedy trug, war noch eine Givenchy-Kopie; ein Jahr später sorgte sie dann bei einem Staatsdiner in Versailles in einer weißen Seidenrobe, einem Original-Entwurf des Modedesigners, für Furore. Zu weiteren Anhängerinnen Givenchys zählten Grace Kelly und Wallis Simpson, die Herzogin von Windsor.

1988 verkaufte Givenchy sein Modehaus an den Luxuskonzern LVMH, blieb aber Künstlerischer Direktor. Im Jahr 1995 präsentierte er seine letzte Modenschau.

"Hubert de Givenchy war mehr als ein halbes Jahrhundert lang ein Symbol für die Pariser Eleganz", erklärte sein Modehaus. "Mit dem zeitlosen Stil für Audrey Hepburn, seiner Freundin und Muse, revolutionierte er die internationale Mode."

Nach Angaben von Givenchys Lebensgefährten, des Couturiers Venet, starb Givenchy im Schlaf. Er soll demnach im engsten Kreis bestattet werden.