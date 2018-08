Mehr als zwei Millionen Menschen bei alljährlichem Hadsch

Muslime aus aller Welt beginnen Pilgerfahrt in Mekka

Mekka (AFP) - Mehr als zwei Millionen Muslime aus aller Welt haben am Sonntag im saudiarabischen Mekka die jährliche Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Zehntausende Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das sechstägige religiöse Großereignis an den heiligsten Stätten des Islam findet auch in diesem Jahr vor dem Hintergrund schwerer regionaler Spannungen statt.

Muslimische Pilger an der Kaaba in Mekka © AFP

Riad und seine Verbündeten werfen dem Emirat Katar vor, islamistische Extremisten zu unterstützen und sich dem schiitischen Iran anzunähern. Sie haben deswegen alle Beziehungen zu Katar abgebrochen. Teheran ist der regionale Rivale Saudi-Arabiens und sein Erzfeind. Die Pilger aus Katar und dem Iran sollen aber nach Angaben der saudiarabischen Behörden am Hadsch teilnehmen können.

Die größten Kontingente kommen demnach aus Ägypten, Indien, Pakistan, Bangladesch und dem Sudan. 2015 hatte es beim Hadsch in Saudi-Arabien eine Massenpanik mit etwa 2300 Toten gegeben, unter ihnen hunderte Iraner. Die Pilgerfahrt gehört zu den fünf Säulen des Islam. Laut Koran sollte jeder Muslim mindestens einmal im Leben am Hadsch teilnehmen, sofern seine Gesundheit und seine Mittel es erlauben.