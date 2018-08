Staatsanwaltschaft Berlin wirft 34-Jährigem illegalen Waffenhandel vor

Mutmaßlicher Betreiber der Internetplattform "Migrantenschreck" angeklagt

Berlin (AFP) - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den mutmaßlichen Betreiber der Internetplattform "Migrantenschreck" Anklage wegen unerlaubten Waffenhandels erhoben. Der 34-jährige Mario R. soll von Mai bis November 2016 von Ungarn aus den illegalen Onlinewaffenversandhandel betrieben haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Zu Preisen zwischen 250 und 750 Euro soll er in rund 200 Fällen Waffen überwiegend an Kunden in Deutschland geliefert haben.

Das Landgericht Berlin © AFP

Der 34-Jährige wurde Ende März in Budapest festgenommen und Ende Juni von Ungarn nach Deutschland überstellt. Medienberichten zufolge wollte er seine Kunden in Deutschland gegen Flüchtlinge bewaffnen. Im Juli 2017 fanden Zollfahnder bei Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg und Thüringen 13 Schusswaffen, die sich Waffenkäufer aus Deutschland über die Internetseite "Migrantenschreck" besorgt hatten.

Die Staatsanwaltschaft Berlin erwirkte gegen den Tatverdächtigen einen europäischen Haftbefehl, den die ungarischen Behörden am 28. März in Budapest vollstreckten. Da R. seiner Überstellung nach Deutschland widersprach, konnte seine Auslieferung erst nach einer rechtskräftigen Entscheidung der ungarischen Gerichte erfolgen. Er kam schließlich am 28. Juni nach Deutschland.

Ein vorläufig beschlagnahmter Verkaufserlös in Höhe von mehr als 100.000 Euro soll laut Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Prozesses eingezogen werden. R. soll sich vor dem Landgericht Berlin verantworten. Gegen die Waffenkäufer wird gesondert ermittelt.