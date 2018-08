Laumann: Debatte kommt zur "Unzeit"

NRW-Arbeitsminister kritisiert Forderungen von Finanzminister Scholz zur Rente

Berlin (AFP) - Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Forderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert, eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 zu beschließen. Diese Diskussion komme zur "Unzeit", sagte Laumann am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Am meisten habe er sich über die Drohung geärgert, ansonsten einen Rentenwahlkampf zu führen. Das Thema Rente müsse "in Ruhe und Sachlichkeit" diskutiert werden.

Scholz will Rentenniveau bis 2040 stabil halten © AFP

Scholz hatte am Wochenende gefordert, eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen. Die große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geeinigt, für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Vorschläge machen. Scholz drohte der Union mit einem Rentenwahlkampf, falls es zu keiner weiterreichenden Lösung komme.

Laumann begründete seine Kritik an dem Vorstoß des Finanzministers unter anderem mit der Arbeit der Rentenkommission. Diese habe sich gerade erst zusammengesetzt, sagte der CDU-Politiker. Das Ergebnis dieser Beratungen dürfe nicht vorweggenommen werden. Das Thema Rente sei zudem "sehr sensibel". Er finde deshalb, dass damit auch im "Sommerloch" nicht gespielt werden dürfe.

Die bisherige Beschlusslage der Regierung sieht lediglich vor, das Rentenniveau bis 2025 auf dem jetzigen Stand von etwa 48 Prozent zu halten. Die Beiträge sollen in dieser Zeit nicht über 20 Prozent steigen. Sie liegen derzeit bei 18,6 Prozent.

Das Rentenniveau gibt das Verhältnis zwischen der Rentenhöhe und der Höhe der Erwerbseinkommen wider. Gewerkschaften, Sozialverbände und Linkspartei, aber auch Teile der SPD fordern neben einer langfristigen Stabilisierung der Rentenhöhe auch, das Rentenniveau wieder auf dessen frühere Höhe von 50 oder sogar 53 Prozent anzuheben.