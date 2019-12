CDU-Politiker spielt sich selbst

NRW-Ministerpräsident Laschet tritt im "Tatort" auf

Berlin (AFP) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich unter die Schauspieler begeben: In der "Tatort"-Folge "Das Team" spielt Laschet bei einem Gastauftritt sich selbst, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. "Das war ein aufregender Drehtag, auch mit Nervosität und mit viel Respekt vor den Profis am Set", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Ausstrahlungstermin ist der 1. Januar 2020.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet © AFP

In der gut zweiminütigen Szene hält er eine Ansprache an sieben Kommissare, dargestellt von TV-Stars wie Ben Becker, Jörg Hartmann und Anna Schudt, die eine Mordserie in NRW aufklären sollen.

"Als großer Tatort-Fan verfolge ich seit langer Zeit die spannenden Fälle", sagte Laschet. Er habe sich daher sehr gefreut, als Regisseur Jan Georg Schütte ihm das Angebot gemacht habe, den in Siegburg bei Köln gedrehten Improvisations-Tatort mit einem Miniauftritt als Ministerpräsident zu unterstützen.

Laschet ist nicht der erste Politiker, der im "Tatort" auftritt: 2004 wagte sich Saarlands damaliger Ministerpräsident Peter Müller für die Folge "Teufel im Leib" vor die Kamera. Auch er spielte sich selbst.