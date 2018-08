Gedenkveranstaltung zum Jahrestag von Geiselnahme

NRW-Regierungschef Laschet bittet für Fehler bei Gladbeck-Drama um Vergebung

Düsseldorf (AFP) - 30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck hat die nordrhein-westfälische Landesregierung Fehler der damaligen Behörden eingestanden. Dafür werde er die Mutter der damals getöteten jungen Geisel Silke Bischoff "um Vergebung bitten", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag dem Sender Deutschlandfunk. Innenminister Herbert Reul (CDU) bezeichnete das Verbrechen im "Kölner Stadtanzeiger" als "Weckruf" für die Landespolizei.

Journalisten umringen das Auto der Geiselnehmer © AFP

"Auch der Staat muss, wenn er Fehler macht, dies eingestehen", sagte Laschet. Dies habe die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen anders als etwa im ebenfalls betroffenen Bremen lange versäumt. Er wolle das jetzt "korrigieren". Es sei gegenüber den Opfern "unangemessen". Er verwies dabei auf die Ergebnisse früherer Untersuchungsausschüsse, die Fehler klar benannt hätten.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe nach außen aber immer die Auffassung vertreten, es seien der Polizei und den Behörden keine Fehler passiert und die Dinge hätten nicht anders gemacht werden können. "Ich glaube, es war wohl anders möglich", sagte Laschet. Damals regierte in Nordrhein-Westfalen die SPD, ebenso über die meiste Zeit in den folgenden Jahrzehnten. Er wolle daraus nun aber keine "parteipolitische Frage" machen.

Das Geiseldrama von Gladbeck war eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der jüngeren deutschen Geschichte. Die vorbestraften Kriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski waren nach einem Banküberfall am 16. August 1988 in der Ruhrgebietsstadt Gladbeck mit wechselnden Geiseln und Fahrzeugen 54 Stunden lang quer durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und die Niederlande gefahren. Dabei töteten sie zwei ihrer Geiseln.

Außerdem starb ein Polizist während des Einsatzes bei einem Verkehrsunfall. Auf Seiten der Behörden gab es Versäumnisse. So war die Polizei organisatorisch nicht auf derart komplexe Lagen vorbereitet, günstige Gelegenheiten für Zugriffe wurden versäumt. Zu gravierendem Fehlverhalten kam es darüber hinaus auch auf Seiten von Journalisten. Sie hielten keinerlei Distanz, führten Interviews mit den Tätern und behinderten die Polizei.

Zum Jahrestag des Dramas wollte Laschet am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und der niedersächsischen Europaministerin Birgit Honé (beide SPD) in Heiligenrode in Niedersachsen an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Dort ist die damals getötete Bischoff begraben.

Reul betonte, die Polizei habe anders als die Politik relativ schnell ihre Lehren aus den Geschehnissen gezogen. Anfang der 90er Jahre sei bei den Einsatzkräften "so manches im Verborgenen verändert" worden, sagte Reul dem "Kölner Stadtanzeiger". So gelte seitdem der Grundsatz, solche Einsatzlagen möglichst schon am ersten Tatort zu beenden und nicht "mobil" werden zu lassen.

Damalige Kölner Polizeieinsatzleiter Winrich Granitzka äußerte derweil Zweifel an der Resozialisierbarkeit der beiden Täter. "Ich bin kein Richter und akzeptiere unsere Gesetzeslage, aber ich finde die Freilassung von Degowski nicht richtig", sagte der 75-Jährige der "Heilbronner Stimme" vom Donnerstag. Degowski war Anfang des Jahres nach fast 30 Jahren hinter Gittern entlassen worden, Rösner sitzt dagegen auch weiterhin im Gefängnis.

Der Vorsitzende Richter im damaligen Strafprozess gegen Rösner und Degowski, Rudolf Esders, sieht dagegen Chancen auf einen Neustart nach der Haft. "Die beiden sind ja nun älter geworden", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Er habe deren weiteren Weg aber nicht verfolgt, betonte er. Wenn die zuständige Vollstreckungskammer bei Gericht bei Degowski zu ihrer Entscheidung gekommen sei, werde dies jedoch "wohl richtig sein".