Oldtimerflugzeug Ju-52 verunglückt - Maschine prallt gegen Bergflanke

Nach Flugzeugabsturz in der Schweiz bis zu 20 Tote befürchtet

Genf (AFP) - Nach dem Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in der Schweiz werden Medienberichten zufolge bis zu 20 Tote befürchtet. Die Ju-52 des Baujahrs 1939 einer auf Rundflüge spezialisierten Firma stürzte am Samstag in 2540 Metern Höhe an der Westflanke des Berges Piz Segnas im Kanton Graubünden ab. Details wollte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag mitteilen.

Eine historische Junkers Ju-52 bei einem Rundflug © AFP

Die Firma JU-Air bestätigte auf ihrer Homepage "tief traurig" den Absturz, ohne zunächst weitere Einzelheiten zu nennen. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtete, wird die Ju-52 von drei Besatzungsmitgliedern geflogen und kann bis zu 17 Passagiere transportieren. Einem Bericht der Zeitung "Blick" zufolge waren alle Plätze reserviert, deshalb könnte es bis zu 20 Tote geben.

Ein Augenzeuge sagte der Zeitung "20 Minutes", das Flugzeug sei eine Kurze von 180 Grad geflogen und dann "wie ein Stein zu Boden gestürzt". Die Trümmer lägen verstreut in einem eng begrenzten Gebiet, was eine Explosion eher unwahrscheinlich macht.

Nach Angaben der Polizei waren unter anderem fünf Hubschrauber im Rettungseinsatz. Der Luftraum über der Absturzstelle wurde von den Behörden gesperrt. Zur Zahl der möglichen Opfer oder der Ursache des Absturzes äußerten sich die Ermittler zunächst aber nicht.

JU-Air besitzt nach eigenen Angaben vier alte Ju-52, die von ehemaligen Militär- und Berufspiloten geflogen werden. Die Firma ist auf Rund- und Erlebnisflüge spezialisiert. Die abgestürzte Maschine war laut "Blick" im Tessin im Süden der Schweiz gestartet und sollte auf dem Militärflugplatz Dübendorf bei Zürich landen.