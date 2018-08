Wichtige Strecken wohl erst ab Nachmittag frei - Bundesweit Schäden durch Sturm

Nach Unwettern weiter massive Störungen im Zugverkehr in Norddeutschland

Berlin (AFP) - Nach dem Durchzug einer Unwetterfront hat es am Freitag weiterhin größere Störungen im deutschen Bahnverkehr gegeben. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, dauerten die Aufräumarbeiten auf den zwei gesperrten Fernstrecken zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen zunächst noch an und sollten voraussichtlich erst am Nachmittag wieder aufgehoben werden. Bundesweit hatten Gewitterzellen mit Sturm und Starkregen am Donnerstag erhebliche Schäden verursacht.

Beschädigte Autos in Hamburg © AFP

Die Böen stürzten Bäume um und wirbelten Hindernisse durch die Luft. In Hamburg wurden nach Polizei-Angaben vom Donnerstag zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren von einem umstürzenden Baum eingeklemmt. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus. Auf der Alster kenterte ein Segelboot, die Segler wurden aber unverletzt gerettet. Insgesamt zählten die Beamten knapp 330 Wettereinsätze.

Im thüringischen Gerstungen deckte der Sturm die Dächer eines Einkaufszentrums und mehrerer weiterer Häuser teilweise ab. Wie die Polizei mitteilte, trafen Dachziegel und Holzlatten knapp 20 Autos. Auch im thüringischen Gera wurden Dächer abgedeckt. In Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz zählte die Polizei 40 Autos, die durch Äste und andere herumfliegende Trümmer beschädigt wurden.

Betroffen war auch Nordrhein-Westfalen. Allein die Leitstelle im Kreis Soest zählte am Donnerstag 250 Notrufe. Im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg meldete die Feuerwehr auch einzelne überflutete Keller und Straßen. Bundesweit mussten Einsatzkräfte immer wieder Bäume und Äste von Straßen entfernen. Autofahrer kollidierten mit plötzlich auftauchenden Hindernissen.

Wegen der Unwetter hatte die Bahn am Donnerstag viele Strecken geschlossen. In Bahnhöfen wie Dortmund, Hamm oder Berlin stellte sie Aufenthaltszüge für Menschen bereitgestellt, die ihre Reise nicht fortsetzen konnten. Die Strecke von Amsterdam in Richtung Hannover war am Freitagmittag wieder frei. Züge zwischen Hannover und Berlin fuhren, wurden aber wegen der Schäden an der Strecke weiter über Braunschweig umgeleitet, was zu Verspätungen führte.

Die Gewitterfront hatte zwischenzeitlich auch den Flugverkehr am Flughafen von Frankfurt am Main gestoppt, dieser wurde aber schon nach 30 Minuten wieder aufgenommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) wurden in deren Verlauf teilweise Böen in Orkanstärke gemessen - etwa im schleswig-holsteinischen Büsum mit 140 Stundenkilometern und in Hannover mit 112 Stundenkilometern.

In der Nacht ließen die Gewitter rasch nach. Sie brachten nach einer Phase extremer Hitze zugleich etwas Abkühlung. Der DWD erwartete für Freitag und Samstag zwischen 19 Grad und 27 Grad, dazu gebietsweise vorübergehend auch Schauer, stärkeren Wind und vereinzelte Gewitter. Großflächige Unwettergefahr bestand nicht.