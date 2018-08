Trägerrakete mit "Parker Solar Probe" hebt in Florida ab

Nasa-Sonde zur Erforschung der Sonnen-Atmosphäre gestartet

Tampa (AFP) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Sonntag eine Sonde zur Erforschung der Sonnen-Atmosphäre ins All geschickt. "Drei, zwei, eins und Start!", sagte ein Nasa-Kommentator, als die Trägerrakete mit der "Parker Solar Probe" um 9.31 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abhob. Eigentlich sollte die unbemannte Sonde schogh am Samstag losgeschickt werden, aber wenige Minuten vor dem geplanten Start war ein technisches Problem aufgetreten.

Trägerrakete mit der "Parker Solar Probe" © AFP

Die Sonde soll sich der Sonnenoberfläche auf nur knapp 6,2 Millionen Kilometer nähern und Temperaturen von rund 1370 Grad Celsius standhalten. Das Raumfahrzeug von der Größe eines Autos wird während seiner auf sieben Jahre ausgelegten Sonnenexpedition insgesamt 24 Mal durch die Corona fliegen, wie Astronomen die Atmosphäre unseres Zentralgestirns nennen.

Dabei soll die Sonde unter anderem die Frage beantworten, warum in der Corona Temperaturen von bis zu 5,6 Millionen Grad Celsius herrschen, während die Sonnenoberfläche "nur" 5500 Grad heiß ist. Zudem hoffen die Forscher auf Erkenntnisse, die künftig bei der Voraussage sogenannter Sonnenstürme helfen könnten.