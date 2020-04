Nato-Außenminister beraten bei Video-Konferenz über Folgen der Corona-Krise

Brüssel (AFP) - Die Nato-Außenminister beraten am Donnerstag in einer Video-Konferenz über die Folgen der Corona-Krise für die Militärallianz (15.00 Uhr). Dabei geht es insbesondere um die Unterstützung der Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Pandemie sowie die Auswirkungen der Virus-Erkrankung auf die Einsatzbereitschaft des Bündnisses.

Nato-Flagge © AFP

Darüber hinaus wollen die Minister einen Prozess zur Reform der Nato im kommenden Jahr starten. Genrealsekretär Jens Stoltenberg hatte dazu am Dienstag eine zehnköpfige Expertengruppe benannt, die Vorschläge insbesondere für eine bessere politische Abstimmung der Alliierten unterbreiten soll. Weitere Themen sind die Einsätze im Irak und Afghanistan. Es ist das erste Mal in der Nato-Geschichte, dass ein Ministertreffen per Video-Konferenz abgehalten wird.