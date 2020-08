Nato-Generalsekretär bei Merkel zu Gesprächen über Gasstreit im Mittelmeer

Berlin (AFP) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommt am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gesprächen in Berlin zusammen (09.30 Uhr). Zentrales Thema ist der Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer zwischen den Nato-Mitgliedern Griechenland und Türkei. Sowohl die Nato als auch die Bundesregierung sind in dem Konflikt um Vermittlung bemüht und rufen beide Seiten zum Dialog auf.

Merkel und Stoltenberg in Berlin © AFP

Mit dem Thema befassen sich am Nachmittag auch die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Berlin (ab 15.00 Uhr). Die EU hat seit dem vergangenen Jahr eine Reihe von Sanktionen gegen Ankara wegen der aus ihrer Sicht unrechtmäßigen Bohrungen verhängt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will verschiedene Optionen vorlegen, wie die EU gegenüber der Türkei weiter vorgehen könnte. Weitere Themen des zweitägigen Treffens sind die politische Krise in Belarus und die Beziehungen zu Russland.