BUND droht mit Austritt - Auch Opposition kritisiert Energiekonzern scharf

Neue Abholzungspläne von RWE erschweren Arbeit der Kohlekommission

Berlin (AFP) - Die neuen Abholzungspläne des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst erschweren die Arbeit der Kohlekommission. Die Umweltschutzorganisation BUND drohte mit dem Austritt aus der Expertengruppe, die am Donnerstag zum dritten Mal tagte. Auch der Deutsche Naturschutzring und Greenpeace kritisierten RWE am Donnerstag scharf. Der Energiekonzern verteidigte allerdings seine Entscheidung, im Herbst rund 100 Hektar Wald für den Braunkohleabbau abholzen zu wollen.

BUND-Mitglieder halten im Hambacher Forst ein Transparent © AFP

RWE hatte vergangenen Freitag in einem Brief an die Vorsitzenden der Kohlekommission angekündigt, dass der Konzern ab Oktober rund 100 Hektar Wald abholzen will. "Sonst stünden die Bagger in absehbarer Zeit praktisch direkt vor dem verbliebenen Wald", erklärte ein RWE-Sprecher nun. "Wenig später käme der gesamte Betrieb des Tagebaus Hambach zum Erliegen." Den Kraftwerken würde dann die Kohle aus dem Tagebau fehlen. Sie decken laut RWE rund 15 Prozent des Strombedarfs in Nordrhein-Westfalen.

BUND-Geschäftsführer Olaf Bandt kritisierte, damit werde einem breiten gesellschaftlichen Konsens "der Boden entzogen". Eine Rodung seitens RWE "wäre eine bewusste Provokation nicht nur gegenüber den Umweltverbänden". Der BUND habe ein großes Interesse daran, dass die Kommission erfolgreich arbeitet. Er warne aber davor, Fakten zu schaffen.

Der Präsident des Dachverbandes Deutscher Naturschutzring (DNR), Kai Niebert, erklärte, RWE heize nicht nur den Klimawandel, sondern auch gesellschaftliche Konflikte an. Die gesellschaftliche Konsensfindung werde "in unverantwortlicher Weise aus Gründen der Gewinnmaximierung gefährdet". Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser sprach von einer "Provokation" von RWE. Störfeuer aus Bundesländern oder von einzelnen Unternehmen würden nicht helfen, einen sozial verträglichen Kohleausstieg vorzubereiten.

Die Kohlekommission hatte Ende Juni ihre Arbeit aufgenommen. Die aus Politikern, Verbänden und Wissenschaftlern zusammengesetzte Runde mit dem Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis zum Jahresende einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen, der zugleich die Interessen der betroffenen Regionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze berücksichtigt.

RWE erklärte, es helfe niemandem, wenn der Tagebaubetrieb lahmgelegt werde. Die Kommission mache Vorschläge für die langfristige Entwicklung, die dann in Gesetze gefasst werden müssten. "Dagegen sind die Rodungen für den kurzfristigen Fortgang des Tagebaus Hambach erforderlich." Die Genehmigungen für den Tagebau seien eindeutig und könnten nicht durch "Druck von der Straße oder Baumbesetzungen" rückgängig gemacht werden.

Im Hambacher Forst herrscht seit Jahren ein Kleinkrieg zwischen Umweltschützern und RWE. Kohlegegner halten seit geraumer Zeit einen Waldabschnitt besetzt, immer wieder kam es zu Anzeigen wegen Gewalt zwischen Umweltschützern sowie Sicherheitsdiensten von RWE und der Polizei.

Rückendeckung für die Pläne bekommt RWE von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Die Kommission tage noch bis Dezember, "wir können in der Zwischenzeit die Energieversorgung unseres Landes nicht aufs Spiel setzen", sagte er im WDR. Die Rodungen seien "absolut sachgerecht".

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach von einem "Vertrauensbruch", da viele Mitglieder nur unter der Bedingung in die Kommission gegangen seien, dass Rodungen im Hambacher Forst in der Zeit ruhten und dass es in der Lausitz keine neuen Tagebauerweiterungen gebe. Sie forderte ein Moratorium.

Der Linken-Experte Lorenz Gösta Beutin sprach von einem "Skandal". Der Hambacher Forst werde dadurch zur "Nagelprobe der Demokratie und Kohlekommission".