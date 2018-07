Auslöser für Krawalle war tödlicher Polizeischuss auf 22-Jährigen

Neue Gewalt in französischer Stadt Nantes in dritter Nacht in Folge

Nantes (AFP) - In der westfranzösischen Stadt Nantes hat es die dritte Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Gegen Mitternacht am Freitag brannten im Stadtteil Bellevue mehrere Autos, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Aus Polizeikreisen verlautete zudem, in dem Stadtteil seien "Gruppen mit 20 bis 30 vermummten Personen" unterwegs.

Zerstörtes Geschäft in Nantes © AFP

Ein 14-Jähriger, der im Besitz eines Benzinkanisters und eines Anzünders gewesen sei, sei im Stadtteil Clos-Toreau festgenommen worden, hieß es aus den Polizeikreisen weiter.

Bereits in den vergangenen beiden Nächten hatte es in verschiedenen Vierteln von Nantes schwere Krawalle gegeben. Auslöser war der tödliche Polizeischuss auf einen 22-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle, der wegen "bandenmäßigen Diebstahls" per Haftbefehl gesucht worden war.

Am Donnerstagabend hatten rund tausend Demonstranten in Nantes "Gerechtigkeit" für den 22-Jährigen und die "Wahrheit" über die Umstände seines Todes gefordert.