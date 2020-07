Reise zum Roten Planeten dauert sieben Monate

Neue Mars-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa gestartet

Cape Canaveral (AFP) - Auf der Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag ihre bislang ehrgeizigste Mission zum Roten Planeten gestartet: Eine Trägerrakete mit dem Rover "Perseverance" hob am Donnerstag planmäßig von Cape Canaveral aus in Richtung Mars ab. Für die Reise sind sieben Monate veranschlagt, auf dem Roten Planeten soll der Rover dann nach möglichen Spuren früherer Lebensformen suchen.

Der Start in Cape Canaveral © AFP

"Perseverance" ist der fünfte und technisch anspruchsvollste Mars-Rover der USA. Das Fahrzeug ist unter anderem mit einem Roboterarm und rund 20 Kameras ausgestattet sowie mit einem Mini-Hubschrauber - eine weitere Premiere. Die Nasa hofft, dass dieser tatsächlich als erster Helikopter auf einem anderen Planeten fliegen wird.

Die vom "Perseverance" auf dem Mars eingesammelten Gesteins- und Bodenproben sollen im Jahr 2031 bei einer späteren Mission zur Erde gebracht werden - auch dies eine Premiere in der Geschichte der Erkundung des Roten Planeten.