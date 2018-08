Panoptikum erneut Figur wegen Veränderungen in langer Amtszeit

Neue Wachsversion von Angela Merkel in Hamburg zu sehen

Hamburg (AFP) - Angela Merkel in neuer Ausfertigung: Das Hamburger Wachsfigurenkabinett hat am Dienstag seine rund zwölf Jahre alte Wachsfigur der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin ausgetauscht. Merkel habe in den vergangenen Jahren "viele Krisen bewältigen, die nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind", erklärte das Panoptikum. Da die Figuren nicht veränderbar seien, sei eine aktuelle zweite Version erstellt worden. Schließlich sei die Kanzlerin eine "Ausnahmepolitikerin".

Angela Merkel als Wachsfigur © AFP

Die von dem Bildhauer Gottfried Krüger und seinem Team geschaffene Figur zeigt Merkel mit ihrer wohl berühmtesten Geste - den beiden zu einer Raute geformten Händen vor dem Bauch. Die erste Figur von ihr steht seit zwölf Jahren im Panoptikum an der Reeperbahn, das sich als ältestes Wachsfigurenkabinett Deutschlands bezeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, das ein Wachsfigurenkabinett wegen Merkels langer Amtszeit eine Runderneuerung in Angriff nahm. Auch Madame Tussauds in Berlin erneuerte seine Abbilder der Kanzlerin.