Empörung über verdreifachte Vergütung für Kanadier - Neue Streiks drohen

Neuem Air-France-Chef Smith droht frostiger Empfang

Paris (AFP) - Der neue Air-France-Chef Benjamin Smith muss in Paris mit einem frostigen Empfang rechnen. Mehrere französische Gewerkschaften äußerten sich am Freitag skeptisch über die Ernennung des 46-jährigen Kanadiers zum ersten ausländischen Konzernlenker. Kritik wurde zudem an Smiths Vergütung laut, die mit bis zu 4,25 Millionen Euro pro Jahr mehr als dreimal so hoch ausfallen könnte wie die seines Vorgängers Jean-Marc Janaillac.

Der neue Air-France-Chef Benjamin Smith © AFP

Die Gewerkschaft Force Ouvrière (FO) rief Smith auf, "unverzüglich den Konflikt über die Gehälter zu lösen". Die CFDT erklärte, sie erwarte so rasch wie möglich einen Fahrplan für neue Verhandlungen im Tarifkonflikt.

Zwischen Februar und Juni waren Piloten und Bodenpersonal 15 Mal in einen Streik getreten, um die Forderung von 5,1 Prozent mehr Geld für dieses Jahr durchzusetzen. Die Ausstände kosteten die Gruppe 335 Millionen Euro. Die Pilotengewerkschaft SNPL droht bereits mit neuen Arbeitsniederlegungen.

Für Empörung sorgt die Vergütung Smiths - von "exorbitant" bis "schockierend" reichten die Reaktionen bei rechten wie linken Oppositionsparteien in Frankreich. Laut einer mit dem Fall vertrauten Quelle ist ein Festgehalt von 900.000 Euro vereinbart, wenn der Kanadier seinen Posten spätestens Ende September antritt. Dazu kommt eine Erfolgsprämie von maximal 150 Prozent und eine Vergütung in Aktien, insgesamt bis zu 4,25 Millionen Euro. Smiths Vorgänger Janaillac kam zuletzt auf gut 1,1 Millionen Euro.

Dies könnte den seit Februar schwelenden Tarifkonflikt weiter verschärfen. Die französischen Gewerkschaften hatten es mit Blick auf die geplante Ernennung Smiths bereits für "unvorstellbar" erklärt, dass ein ausländischer Manager das Unternehmen leitet. Sie vermuten dahinter die Hand einer "konkurrierenden Industriegruppe".

Damit ist die US-Airline Delta gemeint, die 8,8 Prozent des Kapitals an der französisch-niederländischen Air France-KLM-Gruppe hält. In der Vergangenheit hatte es Berichte gegeben, der französische Staat könne seine Anteile in Höhe von 14,3 Prozent an Air France-KLM abstoßen. Als ein möglicher Interessent gilt die Hotelgruppe Accor.

Smith selbst erklärte nach der Bekanntgabe seiner Berufung durch den Verwaltungsrat, er sei sich der "wettbewerblichen Herausforderungen" bewusst. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass Air France-KLM bestehen könne.

Die französische Regierung bezeichnete die Ernennung Smiths als "Chance für Air France-KLM". Der Manager habe in den vergangenen 19 Jahren bei Air Canada "Sinn für Dialog und eine große Fähigkeit zur Transformation" gezeigt. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bescheinigte Smith ein "exzellentes Profil".

Der Kanadier hat seine ganze Karriere in der Luftfahrt- und Reisebranche gemacht. Als derzeitige Nummer zwei bei Air Canada war er 2013 maßgeblich am Start der Billigfluglinie Air Canada Rouge beteiligt. Zuvor leitete er sein eigenes Reiseunternehmen und war bei Air Ontario tätig. Der studierte Ökonom, der neben Englisch auch Französisch spricht, gilt als geschickter Taktierer.

Der bisherige Air-France-Chef Janaillac hatte Anfang Mai im Tarifstreit mit der Belegschaft seinen Rücktritt erklärt. Als Interimschefin agierte seitdem die ehemalige französische Staatssekretärin Anne-Marie Couderc.