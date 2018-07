In Lebensgefahr schwebendes Paar war gleichem Gift wie Ex-Agent Skripal ausgesetzt

Neuer Nowitschok-Fall hält britische Ermittler in Atem

Salisbury (AFP) - Vier Monate nach der Vergiftung des russischen Ex-Agenten Sergej Skripal hält ein neuer Nowitschok-Fall die britischen Ermittler in Atem. Die Polizei werde bei den Ermittlungen "keinen Stein auf dem anderen lassen", sagte die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Berlin. Nach Angaben der Ermittler kamen ein Mann und eine Frau mit dem Nervengift in Kontakt, von einem Anschlag wurde aber zunächst nicht ausgegangen. Derweil verschärfte sich der Ton zwischen London und Moskau.

Das Paar war bewusstlos in seinem Haus in Amesbury entdeckt worden © AFP

Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, sagte May. Die Opfer waren am Samstag in lebensbedrohlichem Zustand in einem Haus im Dorf Amesbury in Südengland entdeckt worden. Das Haus liegt etwa zwölf Kilometer von Salisbury entfernt, wo Skripal und seine Tochter im März mit Nowitschok vergiftet wurden.

Die 44-jährige Frau und der 45-jährige Mann waren Testergebnissen des Chemie-Labors des britischen Militärs zufolge dem Gift ausgesetzt, wie der Leiter der britischen Terrorabwehr, Neil Basu, am späten Mittwochabend sagte. Woher das Gift in diesem Fall genau komme, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Unklar sei, ob sich jemals feststellen lasse, ob das Gift aus derselben Charge wie im Fall Skripal stamme.

"Die Priorität liegt für die Ermittler jetzt darin, zu klären, wie diese beiden Leute in Kontakt mit diesem Nervengift gekommen sind", sagte Basu weiter. Bislang deute nichts darauf hin, dass die Opfer "auf irgendeine Weise gezielt angegriffen" wurden.

Auch Sicherheitsminister Ben Wallace betonte, es werde nicht von einem gezielten Anschlag ausgegangen. Zugleich wiederholte er in der BBC die von Moskau bestrittenen Vorwürfe, Russland sei für den Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal verantwortlich. Wallace forderte erneut Aufklärung. Sowjetische Wissenschaftler hatten den militärischen Kampfstoff zwischen 1970 und 1980 entwickelt.

"Es wird Zeit, dass Russland genau erklärt, was vorgefallen ist", sagte der britische Innenminister Sajid Javid am Donnerstag im Parlament. Es seien "Aktionen der russischen Regierung", die "bewusst oder zufällig" britische Bürger in Gefahr brächten. Das britische Kabinett kam unter dem Vorsitz von Innenminister Javid zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Die Regierung in Moskau reagierte scharf: Die britische Polizei solle die "dreckigen politischen Spiele mancher Kräfte in London" nicht mitmachen und "endlich" mit Russland kooperieren, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie forderte die britische Regierung auch auf, sich bei Russland für die Vorwürfe zu entschuldigen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beklagte am Donnerstag, dass Großbritannien von Anfang an kein Interesse an gemeinsamen Ermittlungen im Fall Skripal gehabt habe. Den neuen Fall in Amesbury, zu dem Russland keine Erkenntnisse habe, nannte er "sehr beunruhigend". Der Fall Skripal führte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Russland und Großbritannien mit beiderseitigen Diplomatenausweisungen.

Unterdessen schweben der Mann und die Frau weiter in Lebensgefahr und werden im selben Krankenhaus in Salisbury behandelt, in dem auch die Skripals und ein Polizist, der ihnen zu Hilfe gekommen war, behandelt wurden. Alle drei sind mittlerweile wieder entlassen worden.

Die Polizei rief die Bevölkerung zur Ruhe auf, riet aber zugleich Menschen, die sich am Freitag und Samstag an denselben Orten wie das vergiftete Paar aufgehalten hätten, ihre Kleidung zu waschen und persönliche Gegenstände abzuwischen. Die Anwohner sollten sich darauf einstellen, in den kommenden Tagen Beamte in Schutzanzügen "an einer Reihe von Orten" zu sehen.

In Amesbury und Salisbury wurden die Orte abgeriegelt, an denen sich das vergiftete Paar aufgehalten hatte, darunter ein Park, eine Unterkunft für Obdachlose, eine Apotheke, eine Kirche und das Haus in Amesbury. Ein Bewohner des Obdachlosenheims in Salisbury sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Frau habe in dem Heim gewohnt.