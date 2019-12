Chef der Finanzaufsicht folgt Mitte März auf Mark Carney

Neuer Zentralbankchef Andrew Bailey soll Großbritannien durch den Brexit steuern

London (AFP) - Neuer Chef der britischen Zentralbank wird im kommenden Jahr der Leiter der Finanzaufsicht, Andrew Bailey. Finanzminister Sajid Javid ernannte Bailey am Freitag zum Nachfolger des amtierenden Zentralbankchefs Mark Carney. Der Amtswechsel ist für den 16. März geplant.

Andrew Bailey © AFP

Damit wird Bailey die Aufgabe zufallen, Großbritanniens Geldpolitik beim Austritt aus der Europäischen Union zu steuern. Premierminister Boris Johnson will den Brexit am 31. Januar 2020 vollziehen. Nach Inkrafttreten eines Brexit-Abkommens mit der EU soll es eine Übergangsperiode bis Ende 2020 geben, in der die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien weitgehend unverändert bleiben. In dieser Zeit will Johnson ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union aushandeln.