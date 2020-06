Gesundheitsministerium: Keine aktiven Infektionsfälle mehr

Neuseeland erklärt sich für Coronavirus-frei und hebt alle Beschränkungen auf

Wellington (AFP) - Neuseeland hat sich für Coronavirus-frei erklärt und alle Beschränkungen innerhalb des Landes aufgehoben. Die Einreisebeschränkungen würden beibehalten, sagte Regierungschefin Jaconda Ardern in einer Fernsehansprache am Montag. Abstandsregeln und Einschränkungen für öffentliche Versammlungen fielen hingegen weg. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Übertragung des Virus in Neuseeland vorerst gestoppt haben", sagte Ardern. Die Neuseeländer hätten sich "auf eine beispiellose Weise zusammengeschlossen, um das Virus zu vernichten".

Straßenszene in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington © AFP

Das Gesundheitsministerium hatte zuvor mitgeteilt, es gebe keine aktiven Infektionsfälle mehr im Land. Der - zumindest vorerst - letzte Coronavirus-Patient in Neuseeland zeigte nach Angaben des Ministeriums 48 Stunden lang keine Symptome und gilt deshalb als genesen. Als sie diese Nachricht erfahren habe, habe sie mit ihrer Tochter einen kleinen Tanz in ihrem Wohnzimmer hingelegt, erzählte Ardern.

Neuseeland hatte zur Eindämmung des Virus strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, die sieben Wochen lang dauerten und im Mai endeten. Die letzten verbliebenen Corona-Restriktionen - etwa für die Größe von Menschenansammlungen - wurden nun auch aufgehoben. Jetzt können auch Clubs und Theater ohne Beschränkungen wieder öffnen. Auch Sportveranstaltungen, wie das beliebte Rugby, können wieder vor Publikum stattfinden.

Der neuseeländischen Wirtschaft komme die Aufhebung der Beschränkungen zugute, sagte Ardern. "Wir haben jetzt einen Vorsprung bei der wirtschaftlichen Erholung", da Neuseeland nun "eine der offensten, wenn nicht sogar die offenste Volkswirtschaft der Welt wird", sagte sie.

Insgesamt wurden in dem Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern nach offiziellen Angaben 1154 Coronavirus-Infektionsfälle und 22 Todesfälle gezählt.