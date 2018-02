Kim Yong Nam nimmt an Eröffnungszeremonie in Pyeongchang teil

Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt reist zu Olympischen Winterspielen

Seoul (AFP) - Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt, Kim Yong Nam, wird in dieser Woche zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Südkorea reisen. Nam führe eine ranghohe Delegation aus dem Nachbarland an, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Sonntag in Seoul mit. Nam ist Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas und der ranghöchste Vertreter seines Landes seit Jahren, der sich nach Südkorea begibt.

Kim Yong Nam bei einer Konferenz in Jakarta 2015 © AFP

Die Olympischen Winterspiele werden am Freitag im südkoreanischen Pyeongchang eröffnet. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung ins Stadion laufen - eine hellblaue Silhouette der Halbinsel auf weißem Grund.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang verkündet. Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel zugenommen.

Grund dafür waren unter anderem mehrere Raketentests Pjöngjangs und ein mit persönlichen Beleidigungen gespicktes Wortgefecht zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump, das Ängste vor einem Atomkrieg nährte. Seit Jahresbeginn kam jedoch Bewegung in den Konflikt, nachdem Kim in seiner Neujahrsansprache Dialogbereitschaft mit dem Süden signalisiert hatte.