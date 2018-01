Gröhe lehnt "Zwangsvereinigung" von gesetzlichen und privaten Kassen ab

Nur zaghafte Bewegung bei der Union beim Thema Gesundheit

Berlin (AFP) - Mit Beginn der Koalitionsverhandlungen hat die Union der SPD vorsichtiges Entgegenkommen beim Thema Gesundheit signalisiert - allerdings nicht bei den zentralen Fragen. Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen bekräftigte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) am Freitag in Berlin, dass es mit der Union keine Bürgerversicherung geben werde. Verbessern will die Union die Ärzteversorgung auf dem Land.

Zaghafte Bewegung in der Union beim Thema Gesundheit © AFP

"Milliardenschwere Mehrlasten für gesetzlich Versicherte durch eine Zwangsvereinigung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare lehne ich ab", erklärte Gröhe. "Das heißt aber nicht, dass alles so bleiben kann wie es ist", fügte er hinzu.

Konkret will die Union die medizinische Versorgung auf dem Land verbessern. Zudem sollten die Servicestellen zur besseren Vermittlung von Arztterminen gestärkt werden. Dazu habe die Union der SPD bereits in den Sondierungsgesprächen Vorschläge vorgelegt, "über die wir jetzt reden sollten", betonte Gröhe.

Auch CDU-Vize Julia Klöckner wandte sich dagegen, die Sondierungsvereinbarungen noch einmal grundsätzlich aufzuschnüren, deutete aber Kompromissbereitschaft an. "Dass man sich den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen nochmal anschaut, Wartezeiten für einen Arzttermin oder die Gesundheitsversorgung auf dem Land, das ist auch unser Anliegen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Ähnlich hatte sich zu Wochenbeginn schon Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) geäußert.

Die Bürgerversicherung - eine einheitliche Krankenversicherung für Arbeitnehmer, Beamte und Selbstständige - ist eine der Kernforderungen der Sozialdemokraten und eines der größten Streitthemen zwischen Union und SPD.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor einem Scheitern einer möglichen Koalitionsvereinbarung beim SPD-Mitgliederentscheid. "Wenn wir beim Abbau der Zweiklassenmedizin nichts erreichen, haben wir beim Mitgliederentscheid nicht den Hauch einer Chance", sagte Lauterbach dem "Spiegel". Er gehe davon aus, dass die Union sich bewegt. "Wer uns in der Honorarfrage nicht entgegenkommt, der würde in Kauf nehmen, Angela Merkel scheitern zu sehen." Bislang werden Ärzte bei privaten und gesetzlichen Kassen unterschiedlich vergütet. Die Privaten zahlen deutlich höhere Honorare.

In der Union gibt es nach "Spiegel"-Informationen zwar Überlegungen, der SPD bei ihrer Forderung nach einem Abbau der Zweiklassenmedizin entgegenzukommen. Konkret erwägt die Union demnach, die Arzthonorare für die Behandlung gesetzlich Versicherter in einzelnen Bereichen anzuheben. Profitieren sollen allerdings nur Landärzte und die sogenannte sprechende Medizin, die ohne den Einsatz von Geräten auskommt.

Sozialverbände forderten von Union und SPD in den Verhandlungen mehr Bewegung in der Gesundheitspolitik. Die "Zweiklassenmedizin" müsse beendet werden", forderte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Auch SoVD-Präsident Adolf Bauer forderte die Einführung einer Bürgerversicherung.