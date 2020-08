OSZE befasst sich in Sondersitzung mit politischer Krise in Belarus

Wien (AFP) - Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) befasst sich am Freitag (10.00 Uhr) in einer Sondersitzung mit der innenpolitischen Krise in Belarus. Geleitet wird die Sitzung in der Wiener Hofburg vom derzeitigen OSZE-Vorsitzenden Edi Rama, dem Ministerpräsidenten Albaniens. Bereits vergangene Woche hatte die OSZE angeboten, zwischen der belarussischen Regierung und der Protestbewegung zu vermitteln.

Edi Rama © AFP

In Belarus gibt es seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August Massenproteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Dem offiziellen Wahlergebnis zufolge wurde der seit 26 Jahren autoritär regierende Machthaber bei der Abstimmung mit rund 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Opposition wirft Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor. Unabhängige Wahlbeobachter waren bei der Abstimmung nicht zugelassen. Die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an.