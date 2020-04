Ökumenisches "Wort zum Sonntag" zur Osternacht

Oberste Kirchenrepräsentanten in Deutschland: Osterlicht ist Zeichen der Hoffnung

Bonn (AFP) - Die obersten Repräsentanten der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland haben in einem gemeinsamen "Wort zum Sonntag" das Osterlicht als Bild der Hoffnung bezeichnet. Die Corona-Krise sei für alle "eine schwierige, für viele eine sorgenvolle und dunkle Zeit", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, in dem ökumenischen "Wort zum Sonntag", das die ARD zur Osternacht sendete.

Ostergottesdienst in Autokino in Düsseldorf © AFP

In der Osternacht breche das Licht an, das die Menschen in ihrer Seele bräuchten, fügte Bedford-Strohm hinzu. Zur "Feier des Lebens und des Lichts", anlässlich der Auferstehung Jesu Christi, gebe es Hoffnung. "Das Licht ist stärker als die Dunkelheit."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, sagte, "mitten in all den Belastungen und Fragen, gerade jetzt in dieser Krise, gibt mir das Osterlicht Hoffnung". Das Licht und das Leben würden siegen. Er mahnte, auch an diejenigen zu denken, denen es schlechter gehe, die im Krankenhaus lägen oder die in anderen Ländern noch mehr von der Krise betroffen seien.

Bedford-Strohm erinnerte an die Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise: "Menschen, die einander beistehen. Ein Gefühl, dass wir zusammenhalten und gemeinsam durch diese Krise durchkommen werden."