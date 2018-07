Über 2200 Betriebe stellten 2017 auf Bio um

Ökolandbau in Deutschland auf Wachstumskurs

Berlin (AFP) - Der ökologische Landbau in Deutschland ist auch 2017 deutlich gewachsen. Die bewirtschaftete Fläche wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Dienstag unter Berufung auf die Jahresmeldungen der einzelnen Bundesländer mitteilte. Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe erhöhte sich demnach um 8,3 Prozent.

Milchkühe auf der Weide eines Bio-Betriebes © AFP

Damit gehe beim Ökolandbau "der Aufwärtstrend weiter", erklärte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Dieser sei neben der konventionellen Landwirtschaft eine "wichtige Säule der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft", erklärte die Ministerin. Zugleich sei es wichtig, "dass der Ökolandbau und die konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden".

Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) forderte Klöckner auf, "das Öko-Potenzial für den dringenden Umbau von Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland" zu nutzen. "2017 stellten insgesamt mehr als 2200 Betriebe in Deutschland auf Ökolandbau um", erklärte der BÖLW-Vorsitzende Felix Prinz zu Löwenstein. Jeden Tag hätten die Bauern "eine Landwirtschaftsfläche so groß wie etwa 467 Fußballfelder" in Bio umgewandelt.

Nun müssten "alle Stellschrauben" darauf ausgerichtet werden, bis zum Jahr 2030 insgesamt 20 Prozent Ökolandbau in Deutschland zu erreichen, forderte der BÖLW. Dieses Ziel hat die große Koalition im Koalitionsvertrag festgelegt.