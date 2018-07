Wien erwartet rasche Klärung der Position Berlins

Österreich will bei Koalitionseinigung zu Asyl Grenzen im Süden schützen

Wien (AFP) - Bei einer Einigung der großen Koalition in Berlin auf den Asylkompromiss von CDU/CSU will Österreich besonders die Grenzen im Süden schützen. Sollte der Beschluss von der SPD mitgetragen werden, "sehen wir uns dazu veranlasst, Handlungen zu setzen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung abzuwenden", teilten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag mit. Österreich erwarte "eine rasche Klärung der deutschen Regierungsposition".

Schutz der Grenzen zu Italien und Slowenien angekündigt © AFP

Die Bundesregierung in Wien sei auf alle Szenarien "darauf vorbereitet, insbesondere Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen zu ergreifen", heißt es in der Erklärung weiter. Vor allem die Grenzen nach Italien und Slowenien müssten dann geschützt werden. "Die deutschen Überlegungen beweisen einmal mehr, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Außengrenzenschutz ist", betonte die Koalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ.

CDU und CSU hatten sich am Montagabend nach erbittertem Streit darauf geeinigt, künftig Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits an der deutschen Grenze zurückweisen zu lassen. Das "neue Grenzregime" an der Grenze zu Österreich soll jene Asylbewerber an der Einreise hindern, für deren Asylverfahren ein anderes EU-Land zuständig ist.

Die Einigung von CDU/CSU sieht zwei Szenarien vor: Die Einrichtung von "Transitzentren" in Deutschland, aus denen heraus registrierte Asylbewerber nach kurzem Aufenthalt in die zuständigen EU-Länder abgeschoben werden sollen, und - als zweite Option - die direkte Zurückweisung an der deutsch-österreichischen Grenze.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte am Dienstag an, "kurzfristig" nach Wien zu reisen. Er habe den Eindruck, dass Kurz "an vernünftigen Lösungen interessiert" sei, sagte Seehofer vor Beratungen der Unionsfraktion in Berlin..

Der Koalitionspartner SPD muss der Einigung der Unionsparteien noch zustimmen. In der Vergangenheit hatten die Sozialdemokraten Transitzentren abgelehnt. Der Koalitionsausschuss kommt am Abend in Berlin zusammen.