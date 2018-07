DFB weist Vorwürfe zurück - Zentralrat der Muslime sieht "Zäsur"

Özil löst mit Rücktritt aus Nationalelf Debatte über Rassismus aus

Berlin (AFP) - Der mit heftigen Vorwürfen verbundene Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft hat eine Debatte über Rassismus in Deutschland ausgelöst. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, nannte die Entscheidung des türkischstämmigen Fußballers eine "Zäsur" für die Integrationsdebatte in Deutschland. Die türkische Regierungspartei AKP wertete Özils Schritt als Reaktion auf zunehmenden Rassismus in Europa.

Mesut Özil spielt nicht mehr für Deutschland © AFP

Özil hatte sich am Sonntag erstmals zu seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Mai geäußert und anschließend erklärt, er wolle nicht mehr für Deutschland spielen. Der gläubige Moslem prangerte einen weit verbreiteten Rassismus gegen ihn als Deutschtürken an und erhob insbesondere schwere Vorwürfe gegen DFB-Chef Reinhard Grindel.

Das DFB-Präsidium wies die Rassismusvorwürfe am Montag in einer schriftlichen Erklärung "in aller Deutlichkeit" zurück. Der Fußballbund verwies auf sein Engagement für die Integration und hob hervor: "Der DFB steht für Vielfalt, von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen, tagtäglich engagierten Menschen an der Basis."

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Deutschlands, Gökay Sofuoglu, warf dem DFB vor, Özil zum "Sündenbock" für das schlechte Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM gemacht zu haben. Sofuoglu warnte in der "Heilbronner Stimme" (Dienstagsausgabe) zudem, mit Özil verliere die Nationalmannschaft nicht nur einen "brillanten Techniker", sondern auch "junge Talente mit Migrationshintergrund, die durch diese Entwicklung weniger motiviert sind".

Auch der Präsident des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sieht in dem Umgang mit dem 29-Jährigen ein "Vor-den-Kopf-Stoßen Abertausender junger Nachwuchs-Özils". Die Debatte um den gebürtigen Gelsenkirchener sei "eine Zäsur und sehr alarmierend für den Stand der Integration in Deutschland und die Debatte darüber", sagte Mazyek der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte hingegen mit Blick auf den beim FC Arsenal spielenden Özil, er glaube nicht, "dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs" Auskunft gebe über die Integrationsfähigkeit in Deutschland.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), warnte, die "berechtigte Kritik" an dem gemeinsamen Foto Özils mit Erdogan dürfe "nicht in eine pauschale Ausgrenzung von Spielern mit ‎Migrationshintergrund umschlagen". Auch die Kritik von Özil müsse ernst genommen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zollte Özil Respekt für seine Leistung in der Nationalmannschaft. Özil sei ein "toller Spieler", der für die deutsche Mannschaft viel geleistet habe, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. "Er hat eine Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist." Zurückhaltend reagierte Demmer auf die von Özil erhobenen Rassismus-Vorwürfe: "Deutschland ist ein weltoffenes Land", in dem Menschen mit Migrationshintergrund "herzlich willkommen sind", sagte sie.

Die türkische Regierungspartei AKP wertete den Umgang mit Özil als Beweis für zunehmenden Rassismus in Europa. Was Özil erlebt habe, "zeigt das Ausmaß, das Faschismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Europa erreicht haben", schrieb der AKP-Sprecher Mahir Ünal im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er gratuliere Özil zu seiner "aufrechten und ehrenhaften Haltung".