Rechtsnationale Fidesz-Partei bei Parlamentswahl mit Abstand stärkste Kraft

Orbans klarer Wahlerfolg in Ungarn spaltet Europa

Budapest (AFP) - Der klare Wahlsieg des rechtsnationalen Regierungschefs Viktor Orban in Ungarn ist in Europa auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die obligatorischen Glückwünsche unter anderem aus Brüssel und Berlin wurden am Montag von Ermahnungen und dem Verweis auf Meinungsverschiedenheiten mit Budapest abgeschwächt. Bei Rechtspopulisten und Rechtskonservativen löste Orbans Erfolg dagegen Begeisterung aus. Die regierende Fidesz-Partei war bei der Parlamentswahl am Sonntag mit rund 49 Prozent mit großem Abstand stärkste Kraft geworden.

Viktor Orban feiert seinen Wahlsieg © AFP

Der 54-Jährige kann damit bei seiner dritten Amtszeit in Folge voraussichtlich wieder auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit bauen, die Verfassungsänderungen ermöglicht: Sein Lager dürfte im Parlament auf rund 133 der 199 Sitze kommen. Im Vergleich zur letzten Wahl 2014 konnte Orbans Fidesz-Partei zulegen. Gestärkt wurde Orban auch durch die hohe Wahlbeteiligung von etwa 69 Prozent - rund acht Punkte mehr als 2014.

Die übrigen Parteien landeten weit abgeschlagen hinter der Regierungspartei. Die rechtsextreme Partei Jobbik kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 19,6 Prozent, die linke Liste MSZP-P auf 12,4 Prozent und die Grünen (LMP) auf sieben Prozent. Das offizielle Endergebnis soll erst in einigen Tagen verkündet werden, da noch die Stimmen von Ungarn im Ausland gezählt werden müssen.

Orban sprach am Wahlabend von einem "historischen Sieg". Das Wahlergebnis gebe den Ungarn "die Möglichkeit, sich zu verteidigen und Ungarn zu verteidigen", sagte der Ministerpräsident vor fahnenschwenkenden Anhängern. Beobachter erwarten nun ein verschärftes Vorgehen gegen Orbans Gegner. Der Ministerpräsident hatte kürzlich "moralische, politische und juristische" Maßnahmen gegen seine Gegner nach der Wahl angekündigt.

Orban regiert seit 2010 in Ungarn. Er fährt einen nationalistischen und einwanderungsfeindlichen Kurs, präsentierte sich als Verteidiger der nationalen Souveränität und eines "christlichen Europa". Kritiker werfen ihm vor, mit Eingriffen in das Justizsystem sowie der Beschneidung von Presse- und Meinungsfreiheit rechtsstaatliche Grundsätze auszuhebeln.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn rief die übrigen EU-Staaten am Montag auf, "diesen Wertetumor zu neutralisieren". Europa sei nicht aufgebaut worden, "um nationalen Ideologen in den Regierungen freie Fahrt zu gewähren", sagte er der "Welt".

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gratulierte Orban zwar zu seinem "klaren Sieg" bei der Parlamentswahl. Sein Sprecher betonte aber, die EU sei "eine Union der Demokratien und Werte". Juncker und die Kommission seien der Meinung, "dass die Verteidigung dieser Werte und Prinzipien gemeinsame Pflicht aller Mitgliedstaaten ist - ohne Ausnahme".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte Orban. Ungarn könne sich auf Deutschland als "zuverlässigen Partner verlassen". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte aber, es sei ganz offensichtlich, dass es in der Zusammenarbeit "Kontroversen" gebe.

Weniger reserviert äußerte sich Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer: "Ich freue mich über den Wahlsieg." Seine Partei werde weiter die "Partnerschaft" mit Orban pflegen. Polens rechtskonservativer Regierungschef Mateusz Morawiecki wünschte Orban über Twitter "Erfolg für Ungarn und für Europa". Warschau liegt wie Budapest in vielen Fragen mit Brüssel über Kreuz.

Europas Rechtspopulisten, die in Orban wegen seines flüchtlingsfeindlichen und EU-kritischen Kurses ein Vorbild sehen, feierten den Wahlausgang in Ungarn. "Ein schlechter Tag für die EU, ein guter für Europa", twitterte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch.

Die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland, erklärten, die Ungarn hätten "honoriert, dass ihr Ministerpräsident sich zu allererst um sein Land und seine Bürger kümmert und das ist gut so". Auch die Vorsitzende der rechtspopulistischen französischen Front National, Marine Le Pen, und der niederländische Islamgegner Geert Wilders begrüßten Orbans klaren Sieg.