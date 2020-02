Zug- und Stromausfälle - Lufthansa und Eurowings streichen Verbindungen

Orkantief "Ciara" wirbelt weite Teile Europas durcheinander

London (AFP) - Das Orkantief "Ciara" hat Teile Europas seit Sonntagmittag fest im Griff. Unter anderem in Großbritannien und Belgien kam es wegen des in Deutschland "Sabine" genannten Sturmtiefs zu dutzenden Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr. In Schottland wurden drei Menschen beim teilweisen Einsturz des Dachs einer Kneipe verletzt. In Irland waren rund 10.000 Privathäuser, Bauernhöfe und Geschäftsgebäude ohne Strom. Auch in Frankreich warnte der Wetterdienst vor Überschwemmungen und Sturmschäden.

Wellen an englischer Südküste © AFP

Besonders schwer wurde Großbritannien von "Ciara" mit Starkregen und Böen von bis zu 130 Stundenkilometern getroffen. Die Behörden verkündeten eine vorerst bis zum Abend gültige Unwetter-Warnung.

Die britische Fluggesellschaft British Airways bot Reisenden von oder zu den Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick oder London City an, ihre Flüge umzubuchen. Auch die Fluggesellschaft Virgin Atlantic setzte mehrere Flüge von Heathrow aus. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Die Fähren zwischen Calais und Dover blieben vorerst im Hafen.

Zudem fielen mehrere Veranstaltungen dem Orkan zum Opfer. Das Premier-League-Fußballspiel zwischen Manchester City und West Ham wurde abgesagt, ebenso wie ein Zehn-Kilometer-Lauf in London mit erwarteten 25.000 Teilnehmern. Zahlreiche Parks wurden geschlossen. Zudem erwartet die britische Wetterbehörde Schäden an Gebäuden und Stromausfälle sowie Überschwemmungen.

Am Flughafen von Brüssel wurden wegen des Sturmtiefs rund 60 Starts und Landungen abgesagt. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa strich Verbindungen zwischen Brüssel und München sowie Frankfurt am Main.

In München setzte die Lufthansa für Montag alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr aus. Der Interkontinentalverkehr nach Frankfurt werde voraussichtlich planmäßig weitergeführt, teilte die Airline am Sonntagnachmittag mit. Mit der Streichung weiterer Kontinentalverbindungen von und nach Frankfurt sei jedoch zu rechnen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings sagte Flüge zwischen Stuttgart und Brüssel ab. Zudem wurden die Spiele der ersten belgischen Fußballliga abgesagt.

In Irland warnten die Wetterbehörden vor Überschwemmungen in Küstennähe. In der westlichen Stadt Galway wurde eine Veranstaltung zur europäischen Kulturhauptstadt 2020 bereits am Samstagabend abgesagt. In Luxemburg sollten die öffentlichen Schulen am Montag geschlossen bleiben.

In Frankreich erwarteten die Wetterdienste, dass vor allem der Norden und der Nordwesten des Landes vor starken Böen getroffen wird. Dort galten Unwetterwarnungen in 35 Départements. In den Vogesen wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erwartet. Die Behörden rieten davon ab, in Wälder zu gehen und Autos unter Bäumen zu parken.