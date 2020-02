Palästinenserpräsident äußert sich vor UN-Sicherheitsrat zu Trumps Nahost-Plan

New York (AFP) - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas äußert sich am Dienstag (15.00 Uhr MEZ) im UN-Sicherheitsrat zum Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump. Erwartet wird, dass Abbas die US-Vorschläge zur Beilegung des Nahost-Konflikts erneut verurteilt. Die Palästinenser hatten Trumps vor zwei Wochen präsentierten Nahost-Plan umgehend abgelehnt, weil er aus ihrer Sicht Israel einseitig begünstigt. Ihre Forderung nach einer Abstimmung über eine UN-Resolution gegen den Nahost-Plan zogen die Palästinenser am Montag jedoch zurück.

Palästinenserpräsident Abbas © AFP

US-Präsident Trump hatte seinen lange erwarteten Nahost-Plan Ende Januar im Beisein von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorgestellt. Der Plan soll laut Trump eine "realistische Zwei-Staaten-Lösung" mit Jerusalem als "ungeteilter Hauptstadt" Israels ermöglichen. Die Gründung eines eigenen Palästinenserstaates wird an strenge Bedingungen geknüpft, darunter die Entmilitarisierung des Staates.