Papst Franziskus verkündet Weihnachtsbotschaft

Rom (AFP) - Papst Franziskus verkündet am Mittwoch (12.00 Uhr) seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Von der Loggia des Petersdoms richtet sich das katholische Kirchenoberhaupt an die Gläubigen in aller Welt und spendet dann den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis).

Papst Franziskus © AFP

Im vergangenen Jahr hatte Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft menschliche Gier und "Konsumismus" angeprangert. Zum Jahresausklang feiert der Papst am kommenden Dienstag (17.00 Uhr) im Petersdom dann noch einen Vespergottesdienst mit traditionellem "Te Deum"-Dankgesang.