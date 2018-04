Franziskus spendet später den Segen "Urbi et Orbi"

Papst beginnt Ostermesse im Vatikan

Vatikanstadt (AFP) - Im Vatikan hat am Sonntag die Ostermesse mit Papst Franziskus begonnen. Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen kamen tausende Gläubige zu der Messe auf dem Petersplatz. Am Vorabend hatte der Papst bei der Ostervigil im Petersdom gesagt, die Osterbotschaft an die Christen von heute sei "eine Einladung, mit eintönigen Angewohnheiten zu brechen, unser Leben, unsere Entscheidungen und unsere Existenz zu erneuern".

Papst Franziskus © AFP

Während der Osternacht taufte und firmte der Papst acht Erwachsene, darunter Christen aus Nigeria, Italien und den USA.

Nach der Messe am Sonntag spricht das Oberhaupt der katholischen Kirche vom Balkon des Petersdoms den traditionellen Ostersegen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis" - 12.00 Uhr). Traditionell wird der Segen "Urbi et Orbi" in Dutzenden Sprachen erteilt, die Zeremonie wird in zahlreiche Länder übertragen.

Auch am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Ostersamstag hatte Papst Franziskus Messen gefeiert. Zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten war er am Donnerstag in ein römisches Gefängnis gefahren, um Strafgefangenen die Füße zu waschen.