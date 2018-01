Franziskus spricht von "Plage"

Papst ruft zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika auf

Trujillo (AFP) - Papst Franziskus hat zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika aufgerufen. Er lade die Gläubigen ein, "gegen die Plage in unserer lateinamerikanischen Region zu kämpfen: Die zahlreichen Fälle von Gewaltverbrechen gegen Frauen, von Schlägen über Vergewaltigung bis zum Mord", sagte der Papst am Samstag bei einer Messe in der peruanischen Stadt Trujillo.

Franziskus in Trujillo

"Es gibt so viele Fälle von Gewalt, die hinter so vielen Mauern verschwiegen werden", sagte das geistliche Oberhaupt der Katholiken mit Blick auf häusliche Gewalt. Die Menschen müssten gegen diese "Quelle des Leids" ankämpfen.

Laut UN-Angaben liegt die Hälfte der 25 Länder mit den meisten Morden an Frauen weltweit in Lateinamerika. In Franziskus' Heimatland Argentinien wurden im vergangenen Jahr nach Behördenangaben mindestens 254 Frauen wegen ihres Geschlechts ermordet.

Franziskus war am Samstag in der Küstenstadt Trujillo 560 Kilometer nördlich der peruanischen Hauptstadt Lima eingetroffen, nachdem er am Freitag unter anderem Ureinwohner im peruanischen Amazonasgebiet getroffen hatte.