Franziskus: "Sie haben ihr Leben aus Liebe gegeben"

Papst vergleicht in Corona-Krise gestorbene Pfleger mit gefallenen Soldaten

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gestorbenen Pflegekräfte mit Soldaten im Krieg verglichen. Die in Ausübung ihrer Tätigkeit gestorbenen "Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, Ordensschwestern und Priester" seien "gefallen wie Soldaten an der Front", sagte Franziskus am Freitag in einer Live-Sendung im italienischen Fernsehen. "Sie haben ihr Leben aus Liebe gegeben."

Einsame Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag © AFP

Der Papst rief während einer Sondersendung zum Karfreitag beim Sender Rai1 an. Am frühen Abend feierte Franziskus das Passionsamt im menschenleeren Petersdom.

Wegen der Corona-Pandemie begeht der Papst die Osterfeierlichkeiten in diesem Jahr weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die Kreuzwegprozession am späten Freitagabend, an der sonst tausende Pilger am Kolosseum teilnehmen, findet diesmal auf den Stufen des Petersdoms statt.

Die Kreuzweg-Meditationen wurden in diesem Jahr unter anderem von Häftlingen, einem Richter sowie von Eltern verfasst, deren Tochter ermordet wurde. Wie bei allen Feierlichkeiten müssen sich die Gläubigen in diesem Jahr mit Liveübertragungen im Internet und im Rundfunk begnügen.