Franziskus ruft zu "Solidarität" mit den Opfern auf und räumt erneut Fehler ein

Papst verurteilt Kindesmissbrauch durch Priester in den USA als "Gräueltaten"

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat den sexuellen Missbrauch von mehr als tausend Kindern durch katholische Priester in den USA als "Gräueltaten" verurteilt. Um Verzeihung zu bitten und den Schaden wiedergutzumachen sei in solchen Fällen "nie genug", schrieb das Kirchenoberhaupt am Montag in einem Brief an alle Gläubigen. Der Papst reagierte damit auf einen Untersuchungsbericht zu Missbrauchsfällen im US-Bundesstaat Pennsylvania und räumte erneut schwere Fehler der Kirche im Umgang mit Missbrauchsskandalen ein.

Papst FRanziskus am 19. August im Vatikan © AFP

Der Bericht dokumentiert die Erfahrungen von mindestens tausend Menschen aus Pennsylvania, die Opfer von sexuellem Missbrauch sowie von "Macht- und Gewissensmissbrauch" durch Priester geworden seien, schreibt der Papst in seinem "Brief an das Volk Gottes". Die Mehrzahl dieser Missbrauchsfälle gehöre zwar der Vergangenheit an - der Schmerz vieler Opfer zeige aber, "dass die Wunden nie verschwinden".

Die Kirche müsse "diese Gräueltaten" nicht nur "verdammen", sondern auch ihre Anstrengungen verstärken, "um diese Kultur des Todes auszumerzen" und Kinder und schutzbedürftige Erwachsene künftig besser zu schützen, forderte der Papst. Dazu müsse sie ein Umfeld schaffen, "dass sich solche Situationen nicht nur nicht wiederholen, sondern auch keinen Raum finden, wo sie versteckt überleben könnten".

Die Gläubigen ruft Franziskus in seinem Brief zu "Solidarität" mit den Opfern, zum Fasten und zu Gebeten auf.

Die Irin Marie Collins, die im vergangenen Jahr die päpstliche Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen unter Protest verlassen hatte, kritisierte das Fehlen eines konkreten "Aktionsplans" im Schreiben des Papstes. Der Papst und die Kirche sollten in ihren Stellungnahmen zu den weltweiten Missbrauchsskandalen nicht mehr nur sagen, "wie schrecklich Missbrauch ist und dass alle zur Rechenschaft gezogen werden müssen", schrieb Collins auf Twitter. "Sagt uns stattdessen, was ihr tut, um sie zur Rechenschaft zu ziehen."

Der Missbrauchsbeauftragte der deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, lobte den Brief dagegen als "wirklich aufrüttelndes Schreiben". Papst Franziskus habe in seinen vielen Stellungnahmen zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche noch "nie so deutlich ausgedrückt, dass der sexuelle Missbrauch durch Priester immer zugleich auch ein Macht- und ein Gewissensmissbrauch ist". Begünstigt und gedeckt werde er durch ein falsches Verständnis von Autorität in der katholischen Kirche.

In Pennsylvania haben dem Untersuchungsbericht zufolge mehr als 300 katholische Priester über Jahrzehnte hinweg mehr als tausend Kinder sexuell missbraucht. Der Bericht dürfte die umfassendste Dokumentation zu Missbrauch in der katholischen Kirche der USA sein, seit die Zeitung "Boston Globe" 2002 über den Skandal berichtet hatte.

Der Vatikan hatte bereits in der vergangenen Woche auf den Untersuchungsbericht reagiert und erklärt, dass für Franziskus die Opfer Vorrang hätten. Die katholische Kirche müsse "harte Lehren" aus ihre Vergangenheit ziehen. Sowohl die Täter als auch diejenigen, die den Missbrauch zuließen, müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Am kommenden Samstag reist Papst Franziskus zum Weltfamilientreffen nach Dublin. In Irland ist das Ansehen der katholischen Kirche ähnlich wie in den USA massiv durch einen Missbrauchsskandal erschüttert worden.