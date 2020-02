Schwarze Komödie aus Südkorea wird Favoritenrolle gerecht

"Parasite" gewinnt Oscar als bester internationaler Film

Hollywood (AFP) - "Parasite" aus Südkorea hat den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen. Die schwarze Komödie von Regisseur Bong Joon Ho wurde am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Oscar-Zeremonie in Hollywood mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Damit ging erstmals ein Oscar in dieser Kategorie nach Südkorea. Die Kategorie hieß bislang bester fremdsprachiger Film.

Regisseur Bong Joon Ho © AFP

"Parasite" setzte sich gegen "Corpus Christi" aus Polen, "Land des Honigs" aus Nordmazedonien, "Die Wütenden - Les Misérables" aus Frankreich und "Leid und Herrlichkeit" aus Spanien durch. Der Film gewann auch den Oscar für das beste Originaldrehbuch - und er ist auch für die Preise für den besten Film sowie die beste Regie nominiert.