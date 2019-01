Le Maire dringt auf Treffen des Verwaltungsrats zu inhaftiertem Manager

Paris fordert "in nächsten Tagen" Beschluss über Ghosn-Nachfolge bei Renault

Paris (AFP) - Frankreich fordert in seiner Eigenschaft als Großaktionär des Autobauers Renault eine baldige Entscheidung über die Nachfolge des inhaftierten Konzern-Chefs Carlos Ghosn. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Mittwochabend dem Sender LCI, seine Regierung wolle, dass der Renault-Verwaltungsrat "in den kommenden Tagen" zusammenkomme, um über "eine dauerhafte neue Führung" zu entscheiden. Der französische Staat hält 15,01 Prozent an Renault.

Carlos Ghosn © AFP

Ghosn sitzt seit dem 19. November in Tokio in Untersuchungshaft. Sein Antrag auf Freilassung gegen Kaution wurde am Dienstag zurückgewiesen. Er soll in Japan jahrelang ein viel zu niedriges Einkommen deklariert und sich an Firmenkapital von Nissan bereichert haben. Ihm wird außerdem vorgeworfen, persönliche Verluste bei Investitionen auf Nissan übertragen zu haben.

Als Chef von Nissan und Mitsubishi wurde Ghosn bereits abgesetzt. Beim Renault-Konzern, der mit den beiden japanischen Autobauern eine Allianz bildet, ist er aber weiterhin Vorstandschef.