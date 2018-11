Parteitag von Europas Konservativen bestimmt Spitzenkandidaten für EU-Wahl

Brüssel (AFP) - Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) beginnt heute ihren Parteitag in Finnland, auf dem ein Spitzenkandidat für die Europawahl im Mai 2019 bestimmt wird (13.00 Uhr). Im Rennen sind der CSU-Politiker Manfred Weber und der finnische Ex-Regierungschef Alexander Stubb. Die Entscheidung fällt am Donnerstag in geheimer Wahl.

Weber und Merkel © AFP

Die EVP als derzeit stärkste Fraktion im Europaparlament geht davon aus, dass ihr Spitzenkandidat im kommenden Jahr Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird. An dem EVP-Treffen in Helsinki nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Sie trifft dort am Mittwochabend auch den finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipilä zu einem bilateralen Gespräch.