Petersberger Klimadialog steht unter dem Leitthema Gerechtigkeit

Berlin (AFP) - Minister und andere hochrangige Vertreter aus rund 35 Staaten kommen am Montag in Berlin (ab 09.00 Uhr) zum Petersberger Klimadialog zusammen. Das Treffen dient der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember im polnischen Kattowitz. Mit dem Schwerpunktthema Gerechtigkeit sollen in diesem Jahr soziale Aspekte des Klimaschutzes im Mittelpunkt des Dialogforums in Berlin stehen.

Braunkohle-Bergbau in Nordrhein-Westfalen © AFP

Zu dem Treffen eingeladen hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gemeinsam mit dem designierten Präsidenten der UN-Klimakonferenz, dem polnischen Staatssekretär Michal Kurtyka. Am Dienstag sind im Rahmen des Klimadialogs Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki vorgesehen.