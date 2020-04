Plenarsitzung des EU-Parlaments vor leeren Rängen

Brüssel (AFP) - Das EU-Parlament tagt am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in Brüssel zur Reaktion der EU auf die Corona-Krise. Die meisten der 705 Abgeordneten werden nicht persönlich anwesend sein, sondern die Ansprachen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel, den Fraktionsvorsitzenden und wenigen Kollegen digital aus der Ferne verfolgen. Abstimmungen erfolgen elektronisch per E-Mail.

Leere Ränge des Europaparlaments in Corona-Zeiten © AFP

Zur Debatte und anschließend zur Abstimmung steht vor allem eine Entschließung, in der sich das Parlament zu verschiedenen Facetten der Krise wie Finanzhilfen für EU-Länder und umstrittene Notfallmaßnahmen in Ungarn und Polen positioniert. Die Abgeordneten werden darüber hinaus voraussichtlich grünes Licht für die Mobilisierung weiterer EU-Mittel für den Kampf gegen die Pandemie geben. Die Abstimmungsergebnisse werden am Freitag erwartet.