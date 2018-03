Politiker wegen diffamierender Aschermittwochsrede unter Druck

Poggenburg tritt als AfD-Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurück

Leipzig (AFP) - Der auch in der eigenen Partei umstrittene Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, tritt zurück. Wie die Landtagsfraktion am Donnerstag in Magdeburg mitteilte, will der AfD-Politiker seine Spitzenämter Ende März abgeben. Berichten zufolge hatte ihm die Landtagsfraktion zuvor mehrheitlich das Vertrauen entzogen. Poggenburg war zuletzt wegen einer Rede zum politischen Aschermittwoch, in der er die türkische Gemeinde in Deutschland unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet hatte, in die Kritik geraten.

André Poggenburg © AFP

Der Bundesvorstand der AfD mahnte ihn wegen der Rede ab. Poggenburg selbst wies die Kritik an seinen Äußerungen als "Stimmungsmache" zurück. Ihm gegenüber sei "ein enormer medialer Druck aufgebaut" worden, auch sei er teilweise falsch zitiert worden, hieß es am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung Poggenburgs. Mit seinem Rücktritt von beiden Spitzenämtern wolle er "Druck" von Fraktion und Partei nehmen.

Presseberichte, wonach es in der Landtagsfraktion in der vergangenen Woche Rücktrittsforderungen und einen Abwahlantrag gegeben habe, wies die Fraktion in einer Erklärung zurück. Es habe "eine ausführliche Diskussion mit einem Meinungsbild in der Fraktion" zur Aschermittwochsrede von Poggenburg gegeben.

Nord- und Westdeutscher Rundfunk sowie "Süddeutsche Zeitung" hatten zuvor berichtet, dass bei einer "geheimen Abstimmung" in der Fraktion in der vergangenen Woche nur ein Fünftel der Parlamentarier Poggenburg das Vertrauen ausgesprochen habe. Zudem sollen Fraktionskollegen kritisiert haben, dass seine Lebensgefährtin eine Anstellung bei der Fraktion erhalten habe. Poggenburg hatte dazu früher erklärt, dass seine Lebensgefährtin zwar eine Ausbildung zur Kauffrau in der Fraktionsgeschäftsstelle absolviere, aber keine finanzielle Abhängigkeit zwischen ihm und ihr bestehe.

Poggenburg, der wie Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke dem rechtsnationalen Flügel der Partei angehört, steht wegen seines Führungsstils und seiner politischen Ausrichtung seit längerem in der Kritik. In der AfD-Landtagsfraktion gab es in den vergangenen Monaten wiederholt Machtkämpfe und interne Querelen. In der Folge verlor unter anderem der frühere parlamentarische Geschäftsführer Daniel Roi seinen Posten. Auch anderen Abgeordnete wurden unter anderem ihre bisherigen Sprecherfunktionen entzogen.

Drei AfD-Abgeordnete traten im vergangenen Jahr aus der Landtagsfraktion aus und begründeten dies unter anderem mit einem "Rechtsruck". Gemäßigte und konservative Mitglieder, die sich kritisch zu Vorgängen innerhalb der Partei äußerten, würden durch den Landesvorstand und den Fraktionsvorstand benachteiligt, kritisierte damals einer der abtrünnigen AfD-Abgeordneten. Die Magdeburger AfD-Fraktion schrumpfte mit den Austritten von ursprünglich 25 auf 22 Mitglieder.

Als Poggenburgs Nachfolger an der Fraktionsspitze ist sein bisheriger Stellvertreter Oliver Kirchner im Gespräch. Eine Fraktionssprecherin sagte in Magdeburg, es gebe bisher noch keinen Wahlvorgang und daher noch keine Kandidaten. Mit Poggenburg an der Spitze hatte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren aus dem Stand 24,3 Prozent der Stimmen geholt und war als zweitstärkste Kraft in den Landtag eingezogen.